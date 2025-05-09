台幣強升 壽險業獲利承壓

中華信評昨（8）日公布「新台幣升值使台灣壽險業者的外匯風險管理備受矚目」報告指出，近期台幣大幅升值對高度倚賴外幣計價投資的壽險公司是一大難題。尤其過去幾年大量投資外幣資產，標普全球評級分析師示警，此重要獲利來源可能因台幣兌美元於5月初大幅升值而減降。外價準備金恐減至不到千億元水準，衝擊明年壽險業緩衝空間。

台灣壽險公司的外幣計價投資配置比例在亞太區壽險市場中居冠。標普全球評級分析師謝雅媖說，壽險公司近幾季來已因避險成本居高不下而降低避險比率，外匯風險隨之升高。台灣壽險公司過去幾年間大量投資外幣資產。然而，前述重要的獲利來源可能因新台幣對美元匯率於5月初大幅升值而減降。

報告指出，全球貿易不確定性升高及匯率劇烈波動，可能使壽險業者的資本與獲利風險升高。中華信評對壽險業基本情境假設，若台幣對美元匯率的年度波動率為1%，則與外匯相關的潛在成本可能影響總調整後資本的1%。

截至3月底，壽險業外匯價格變動準備金已從2024年底時的2,196億元成長至2,836億元。然而，中華信評估計，5月初台幣意外升值，可能導致外匯波動準備金在今年大幅減少，回落至接近2023年底的不到千億元水準，進而使各壽險公司明年緩衝空間明顯縮窄。