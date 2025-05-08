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國銀第1季放款量暴增逾兆元寫次高 銀行圈：第3季恐是拐點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年3月底國銀總放款餘額43.23兆餘元，較上月大增4,721億元。路透
2025年3月底國銀總放款餘額43.23兆餘元，較上月大增4,721億元。路透

據金管會統計，2025年3月底國銀總放款餘額43.23兆餘元，較上月大增4,721億元，累計前三月大增1兆246億元，月增額和前三月新增放款量，各改寫同期新高和次高紀錄，銀行局副局長王允中坦言，放款大增是因應川普關稅戰，企業提前拉貨所致。

據數據顯示，本國銀行放款四大用途別中，以周轉金放款3月大增3,554億元最多，也同步推升周轉金放款餘額攀升到22.18兆元的史上新高，顯示企業提前拉貨的購、備料需求大增。

銀行圈觀察，川普政府在4月9日和11日先後暫緩90天對大陸以外的國家對等關稅，及豁免關鍵消費性電子產品的關稅，廠商為了規避未來關稅政策變動的可能風險，料會在第2季提前拉貨並把庫存拉高到正常水準以上。

企業拉貨的資金需求量提前，需慎防第3季後的放款動能急凍隱憂，一旦7月高關稅實施，或就算僅課徵10%，企業若無法維持利潤水準，恐進一步壓縮獲利，銀行也需提防授信風險。

也因首季放款增加，使銀行淨利息收益大增，穩住國銀首季稅前盈餘1,446.2億元續寫史上新高紀錄，年增1.5%，王允中說，國銀三大獲利支柱，利息淨收益和手續費淨收益各年增11%，抵銷了投資淨收益年衰20%，整體淨收益3,052億元，年增4%。

金管會8日公布2025年3月和首季國銀存放款、獲利狀況。3月底本國銀行總放款餘額43兆2,322億元，月增4,721億元寫史上同期新高，年增9.2%連七個月維持9%高個位數成長；3月底總放款餘額59兆9,457億元，月減480億元，年增降到6.84%。

也因3月放款月增1.1%遠高於存款月減0.08%，使3月底國銀存放比一口氣攀升到72.12%的新高。存放比走高，將有助銀行提升收益。

為何3月單月存款驟減480億元？王允中說，因川普高關稅反覆，讓投資人撤出股匯市，資金從銀行體系出走，壽險大戶也將資金改存到海外帳戶。

一家銀行主管說，國銀首季存款僅增加5,112億元是近五年同期的單季低點，主因是3月受外資、壽險資金大舉匯出，但隨第2季台股回升、資金回流，加上部分企業「現金為王」，料存款水位會緩步增加。

川普 關稅

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