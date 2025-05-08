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快被金管會納管了？6家業者逼電支門檻 這1家遞件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2024年共有6家第三方支付業者代收付款年日均餘額超過10億元，將成為未來潛在符合得申請電支執照的業者。圖／聯合報系資料照片
2024年共有6家第三方支付業者代收付款年日均餘額超過10億元，將成為未來潛在符合得申請電支執照的業者。圖／聯合報系資料照片

金管會調查，2024年共有6家第三方支付業者代收付款年日均餘額超過10億元，LINEPAY（7722）（連加網路）、藍新、綠界科技*（6763）（EC Pay）、Food panda（富胖達）、91APP*-KY（6741）（玖易宇軒），將成為未來潛在符合得申請電支執照的業者。

其中Line Pay子公司「連加電子支付股份有限公司」已在2月遞件申請專營電子支付執照，資本額至少5億元起跳，金管會目前正在審查中。

到2月底，共有9家專營電子支付機構，一旦連加電支核准後，全市場專營電支機構將增加到10家，市場攬客、搶客將更加白熱化。

依現行規定，第三方支付機構代理收付交易款項年日均額超過20億元，就需「升級」向金管會申請電子支付執照，從經濟部改由金管會監管。

金管會每年都會在第1季調查前一年度，第三方支付機構代理收付交易款日軍餘額的狀況，確認各業者代收付狀況、及是否有業者接近將符合升格電子支付機構的標準。

金管會8日公布調查結果，以2024年來看，第三方支付日均餘額介於10~20億元者，共六家，較2023年少了一家。其中拍付（PI拍錢包）、UberEats（優食台灣）代收付的日均餘額都低於10億元，但新增樂購蝦皮。

「樂購蝦皮」的代收付款年日均餘額從2021年逾10億元、2022年就降到近10億元、2023年更低，連續兩年低於10億元後，又在2024年入榜。

金管會 電子支付

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