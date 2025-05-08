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一年以來 國人對日圓資產的興趣遠高於其他外幣

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
投信投顧公會統計，到今年第1季底，國人持有日圓計價境外基金金額為648億元，為前一年同期的兩倍多。 （路透）
投信投顧公會統計，到今年第1季底，國人持有日圓計價境外基金金額為648億元，為前一年同期的兩倍多。 （路透）

統計顯示，一年以來，國人對日圓資產的興趣遠高於其他外幣。投信投顧公會統計，到今年第1季底，國人持有日圓計價境外基金金額為648億元，為前一年同期的兩倍多。同期間，國人持有美元計價境外基金規模只成長13%，南非幣基金成長6%，澳幣及歐元資產則是小幅衰退。

其中，國人以日圓計價投資日本以外市場基金的金額達338億元，占日圓計價境外基金的52%，遠高於一年前的17.7%；金額更是前一年的六倍多，顯示愈來愈多國人善用手中閒置日圓，且布局在日本以外的市場。

富達國際指出，近年來日圓匯率比新台幣弱勢，引發民眾換匯潮。日圓除了用於日本旅遊之外，日圓資金閒置在銀行收益有限，投資人可思考運用部分日圓進行投資，慎選優質股息與優質債券基金，為資產創造收益，並採取避險策略，更有助降低匯率波動風險。

富達指出，在股票方面，主要關注受關稅風險影響較低的企業，包括已完成全球供應鏈布局的全球跨國企業；也看好獲利品質佳、股息可持續成長的企業。在債券方面，考量美國債市可能持續動盪，目前仍偏好歐洲信用債，逢低增加美國投資等級債；也看好高品質的非投資等級債，以獲取長期的收益報酬。

瑞士百達資產管理則指出，看好具備「三低一高」特質且ESG評分高的全球優質大型企業。三低一高的企業是指低波動、低估值、低負債與高獲利，加上重視ESG，不但長期獲利能力高，且在動盪時更能展望韌性。

在債券方面，百達表示，在當前債市波動較大時，投資人如果想追求較高息收且具備一定風險承受能力，可選擇信評較高、投資多元分散於不同產業的全球非投資級債基金。

日圓匯率

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