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星展集團首季淨利微跌2% 稅前盈餘創新高約825.3億元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
星展集團今日公布2025年第一季財報。圖／聯合報系資料照片
星展集團今日公布2025年第一季財報。圖／聯合報系資料照片

星展集團今日公布2025年第一季財報，稅前盈餘達新幣34.4億元（約新台幣825.3億元），創歷史新高，總收入成長6%，達新幣59.1億元（約新台幣1417.8億元）。由於實施全球最低稅負制，稅項支出增加，導致淨利下滑2%，至新幣29億元（約新台幣695.7億元），股東權益報酬率仍為17.3%。

星展表示，總收入成長主要來自財富管理業務手續費、市場交易收入的成長，尤其是市場交易收入達新幣3.63億元，成長超過一倍。企業及消費金融業務的淨利息收入輕微成長2%，儘管淨利差下降，但資產負債表成長抵銷了部分影響。放款成長2%，非貿易公司放款成長3%。

星展指出，不良貸款比率穩定在1.1%，流動性覆蓋率為145%，淨穩定資金比率為115%，均遠高於監管要求，顯示出集團在面對總體經濟不確定性時的財務韌性。集團也已將一般壞帳提存準備增至新幣2.05億元。

星展集團執行總裁陳淑珊表示，儘管當前面臨全球市場不確定性，星展仍將靈活把握機遇，同時謹慎管理風險。2025年第一季表現強勁，財富管理業務帶動全面業務成長，這對於星展在不確定環境下的穩定發展至關重要。

新台幣 財富管理

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