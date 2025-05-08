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電支燒錢、全支付減資4億元 防踩增資紅線提前減資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全聯旗下全支付8日決議通過辦理減資彌補虧損，減資金額為4億元，減資比例為33.33%，減資後實收資本額為8億元。減資主因依法電支業者累計虧損不得超過實收資本額二分之一，因此提前進行減資，減資前資本額12億，減資之後資本額8億，未來若需增資，則增資門檻也不會那麼高。

全支付董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損。全支付指出，依照主管機關規定，電支業者營業累計虧損不得超過實收資本額的二分之一，若超過則需進行增資；全支付現階段仍以持續吸引新會員以及行銷推廣方案提升用戶更好的使用體驗，因此提前進行減資，減資前資本額12億，減資之後資本額為8億，未來若需增資，則增資門檻也不會那麼高，僅為電支業者正常的資本操作。

全支付2022年開業以來已第三度進行減資，前二次分別減資6億元及3億元，另現增1億元。目前國內電支業呈一片紅海，所有業者仍處虧損階段。全支付2024年淨損4.1億元，每股虧損3.48元。待彌補虧損4.28億元。

全支付 減資

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