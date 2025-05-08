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6家業者接近納管電支門檻 樂購蝦皮入列

中央社／ 台北8日電

第三方支付年度代理收付日均餘額一旦逾新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可。金管會今天公布，未有第三方支付2024年代理收付日均餘額逾新台幣20億元納管門檻，但有6家業者代理收付日均餘額介於10億元以上、未達20億元。

目前第三方支付主管機關為數發部，依規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額逾20億元門檻，必須向金管會申請電支業務許可，納入金管會監管範圍。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會說明，2025年發函調查時，共有6家第三方支付業者2024年代理收付日均餘額介於10億元以上、未達20億元，包括LINE Pay、藍新科技、綠界科技、Foodpanda、樂購蝦皮及91APP。

王允中表示，行動支付商LINE Pay的子公司「連加電子支付股份有限公司」今年2月已遞件申請經營電支機構業務，目前正在審查中。

根據金管會2024年的發函調查名單，當時共有7家第三方支付業者2023年代理收付日均餘額介於10億元以上、未達20億元，包括LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、Foodpanda、Uber Eats及91APP。

也就是說，拍付國際和Uber Eats 2024年代理收付日均餘額已少於10億元，並新增樂購蝦皮1家第三方支付業者。

第三方支付 金管會

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