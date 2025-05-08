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催收信與帳單缺失遭開罰600萬 銀行：進行檢討與修正

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新銀從2020年到2024年長期近四年，做資訊系統地址欄位及通訊資料異動時，未同步調整相關系統參數與規則設計，導致催收系統產出地址異常信函，其次，委外資訊廠列印帳單錯誤，因誤寄帳單產生個資外洩風險，合計受影響客戶1,447人，金管會8日宣布開罰台新銀600萬元。對此，台新銀表示，將進行檢討與修正，確保同類事件不再發生。

銀行局說明，台新銀於2020年5月1日及2024年5月9日調整信用卡系統地址欄位時未同步調整催收系統，及2022年8月調整行動銀行地址變更功能時寫入臺幣核心系統之規則設計錯誤，分別導致催收系統產出之簽帳金融卡、信用卡及消金產品催收信函地址異常，可能誤寄而產生個資外洩，受影響客戶數共1,089人。

台新銀行委外辦理信用卡帳單列印及封裝，因委外廠商印表機於2024年11月22日凌晨時發生感測器(sensor)與對位代碼(code)間讀取異常，導致列印帳單正面姓名與背面交易明細/繳款聯分屬不同客戶，受影響客戶數共358人。合計受影響客戶1,447人，因此用銀行法第129條第7款開罰。

對此，台新銀行表示，針對本次事件，台新銀行第一時間通報主管機關並積極配合調查。後續將進行檢討與修正，確保同類事件不再發生。

信用卡 台新

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