Fed不急於降息美元反彈 新台幣連3貶收30.303元

美國關稅政策充滿變數，聯準會（Fed）不急於降息，美元指數應聲反彈，非美貨幣全面走弱，新台幣兌美元今天收盤收30.303元，小貶0.8分，連3日貶值，台北及元太外匯市場總成交金額19.425億美元。

川普2.0政策不確定性極高，美國聯準會主席鮑爾坦言，目前貨幣政策應採取什麼適當應對措施，一點也不明確。聯準會表態不打算採取預防性降息，使得美元指數反彈，站回100大關之上。

外匯交易員表示，新台幣今天隨亞幣走弱，不過眼見匯價回落，出口商略有進場，外資也偏向匯入，為台幣提供支撐力道。新台幣兌美元今天開盤價為30.3元，盤中最高30.25元、最低30.325元。

新台幣匯率歷經連2個交易日猛烈升值，盤中狂飆逾1元後，近幾天波動趨於平穩，不只交投量能收斂，匯價也站穩30元。中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，這波新台幣升值預期心理已經淡化，「目前so far so good（一切都好）」，央行調節不像前幾天那麼辛苦。

至於新台幣合理價位是多少，楊金龍表示，匯率有升有貶，難以預測，央行也不能「報明牌」。

根據央行統計，美元指數今天強彈0.52%，亞幣全面走弱，新台幣微跌0.03%，人民幣小貶0.16%，韓元跌0.19%，日圓貶勢較重，達0.8%。