中華信評：壽險業獲利恐因台幣大幅升值而減降

中華信評8日公布「新台幣升值使台灣壽險業者的外匯風險管理備受矚目」的報告中指出，近期新台幣大幅升值對高度倚賴外幣計價投資的壽險公司而言是一大難題。壽險公司如今面臨一項挑戰，必須在不加劇資本與獲利風險的情況下管理外匯風險。

「由於市場上缺乏足夠的長期新台幣計價投資工具可與壽險業者的長期負債相匹配，台灣壽險公司在過去幾年間大量投資外幣資產。」標普全球評級信用分析師謝雅媖指出：「然而，前述重要的獲利來源可能因新台幣對美元匯率於5月初大幅升值而減降。這也凸顯謹慎管理外匯風險有其必要。」

台灣壽險公司的外幣計價投資配置比例在亞太區壽險市場中居冠。由於外匯避險工具的成本相當可觀，加上業者未避險外匯部位帶來的風險，台灣壽險業的高度幣別不相稱使其獲利的敏感性升高。

「壽險公司近幾季來已因避險成本居高不下而降低避險比率，外匯風險隨之升高。」謝雅媖補充道：「此舉旨在節省避險成本，並將其大量的外幣計價投資部位的報酬率最大化。」