快訊

「美國黃金時代來臨！」川普證實今晚有大事 美英將簽貿易協議

朱亞虎作證和李文宗交情好互動最多 「我一定跟他講過京華城案」

擊落25架無人機！印度大動作襲擊1死4傷 巴國傻眼：已失去理智

中華信評：壽險業獲利恐因台幣大幅升值而減降

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評8日公布「新台幣升值使台灣壽險業者的外匯風險管理備受矚目」的報告中指出，近期新台幣大幅升值對高度倚賴外幣計價投資的壽險公司而言是一大難題。壽險公司如今面臨一項挑戰，必須在不加劇資本與獲利風險的情況下管理外匯風險。

「由於市場上缺乏足夠的長期新台幣計價投資工具可與壽險業者的長期負債相匹配，台灣壽險公司在過去幾年間大量投資外幣資產。」標普全球評級信用分析師謝雅媖指出：「然而，前述重要的獲利來源可能因新台幣對美元匯率於5月初大幅升值而減降。這也凸顯謹慎管理外匯風險有其必要。」

台灣壽險公司的外幣計價投資配置比例在亞太區壽險市場中居冠。由於外匯避險工具的成本相當可觀，加上業者未避險外匯部位帶來的風險，台灣壽險業的高度幣別不相稱使其獲利的敏感性升高。

「壽險公司近幾季來已因避險成本居高不下而降低避險比率，外匯風險隨之升高。」謝雅媖補充道：「此舉旨在節省避險成本，並將其大量的外幣計價投資部位的報酬率最大化。」

壽險公司 外匯 新台幣

延伸閱讀

吳東亮籲商品外匯稅務3鬆綁 助攻亞資中心匹敵星港

配合北京「去美元化」 港外匯基金美元資產占比97後新低

台幣暴力升值 壽險高層：業界恐面臨三大嚴峻挑戰

獨／台幣暴升！壽險業4月要虧了...求援方案曝光 金管會按兵不動

相關新聞

催收信函寄錯地址、信用卡帳單資料錯置 金管會開罰台新銀600萬元

台新銀行五年前發生催收信函寄送地址異常及信用卡帳單資料錯置缺失，金管會今日宣布對台新銀裁罰600萬元。銀行局副局長王允中...

川普衝擊三大效應 國銀三月存款縮水480億

金管會今日公布最新本國銀行存放款統計，其中，3月底存款餘額為59兆元，較2月減少480億元。銀行局副局長王允中分析，主要...

資料異動未同步調整 台新銀催收信與帳單缺失遭罰600萬元

台新銀從2020年到2024年長期近四年，做資訊系統地址欄位及通訊資料異動時，未同步調整相關系統參數與規則設計，導致催收...

主權基金何時成立？ 政院：積極正面參考國際布局

我國是否要設立主權基金近期受到外界密切關注，對此，行政院發言人李慧芝8日重申，會以積極正面的態度來參考國際的布局，策略性...

主權基金財源是否由財部發債支應？ 央行與財政部不同調

對於主權基金設置的財源，中央銀行建議由財政部發債來支應，不過，財政部則強調這與現行發債規定不符。財政部次長阮清華建議，要...

瑞銀亞洲投資高峰會將登場 估FED今年降息5碼也不意外

瑞銀（UBS）將於2025年5月26日當周在香港舉行年度旗艦客戶活動「亞洲投資高峰會」（Asian Investment...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。