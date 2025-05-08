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南山人壽發起「永續健康挑戰賽」 鼓勵民眾走路存健康

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

你今天走路了嗎？天氣逐漸暖和，正是與親朋好友相約走出戶外、享受大自然的好時機！南山人壽致力守護全民健康，為鼓勵民眾養成良好運動習慣，月月發起「永續健康挑戰賽」，只要下載「BAM活力洋溢APP」，在指定的活動期間內，全體用戶共同達成一定步數目標，南山人壽即會捐款給有需要的非營利團體或偏鄉原住民小學，把腳下的每一步化為公益捐贈。

即日起至今年5月18日止，南山人壽號召民眾一起為關懷失智長者而走，在活動期間內達成總步數目標，將捐款新台幣十萬元予天主教失智老人基金會，鼓勵大家用走路存健康、攜手做公益。

作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，「健康」一直是南山人壽努力推動的核心價值之一。為鼓勵民眾養成良好運動習慣、推廣自主健康管理等理念，南山人壽持續推廣「BAM活力洋溢APP」，這是一款可根據用戶的每日步數、BMI、睡眠時數、動態卡路里、靜止心率等健康指標，計算該用戶的每日減齡效果，並提供健康風險提醒功能的數位健康管理APP，同時，透過不定期舉辦各種個人或團體挑戰賽，鼓勵用戶透過走路運動提升活動力。

不僅如此，南山人壽進一步將「BAM活力洋溢APP」的挑戰賽結合公益概念，只要全體APP用戶在活動期間，共同達成所設定的總步數目標，南山人壽就會捐款支持偏鄉學童體育發展及營養健康。今年更擴大為月月發起「永續健康挑戰賽」，並將公益捐贈對象擴及失智照顧、重疾關懷、環境倡議等非營利團體，擴大關懷觸角範圍，更加落實保險作為社會安全網的企業社會責任。

溫馨的五月，永續健康挑戰賽從即日起展開至5月18日止，民眾只要下載「BAM活力洋溢APP」，在活動期間內，個人累計步數達到80,000步(含)以上，即可獲得300活力積分獎勵(限12,000名)；全體用戶累計步數若達八億步(含)以上，南山人壽就會捐款新台幣十萬元給天主教失智老人基金會，歡迎民眾帶著媽媽一起參賽，一起用走路變健康。

除了上述的挑戰賽，響應白沙屯媽祖日前展開為期多天的徒步進香活動，南山人壽特地舉辦「追隨女神步伐 啟程未來之路-線上參加抽1,688活力積分」活動，只要在5月9日當天，全體BAM用戶共同累計步數達1億步(含)以上，即會從當天個人步數達8,888步者，抽出100名幸運兒，每位將獲得1,688活力積分獎勵，不限地點，都能透過走路感受媽祖的庇佑與祝福。還在猶豫什麼？立刻下載「BAM活力洋溢APP」，一起加入健康的行列吧！

APP 南山人壽 捐款

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