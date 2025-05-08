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富邦人壽獲「台北好購獎勵機制」雙獎及「綠色採購績優單位」認證

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦人壽持續接軌聯合國永續發展（SDGs）理念，發揮企業綠色影響力，積極深化永續供應鏈管理，於去年9月至今年2月底，臺北市在地採購金額累計超過新台幣3,200萬元，獲臺北市政府產業發展局首屆「台北好購獎勵機制－採購貢獻獎(金獎)」，更以實際行動支持在地新創企業，其採購金額逾新台幣840萬元，獲「台北好購獎勵機制－採購新創貢獻獎」；另去年整年度綠色採購金額達1.85億元，獲臺北市政府環境保護局「綠色採購績優單位」認證。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽截至今年3月累積綠色採購金額已達8.7億元，除攜手價值鏈夥伴共促永續轉型，亦於企業內部導入綠色營運管理，屢獲政府機關肯定，彰顯公司推動永續策略的堅持與實踐，未來將持續發揮金融影響力，支持政府政策，團結公私力量，共同推動永續發展。

積極響應政府政策 獲台北市政府首屆「台北好購獎勵機制」雙獎肯定

富邦人壽持續推行永續理念並積極響應政府政策，促進經濟動能與永續循環的雙向發展，今年2月已率先榮獲臺北市政府產業發展局首屆「台北好購獎勵機制－採購新創開拓獎」，透過在地採購以及策略性合作，將經濟活力與社會價值深度結合，活絡經濟動能，去年9月至今年2月底臺北市在地採購金額累計超過新台幣3,200萬元，再獲得「台北好購獎勵機制－採購貢獻獎(金獎)」，更以實際行動支持在地新創企業，其採購金額逾新台幣840萬元，獲「台北好購獎勵機制－採購新創貢獻獎」雙獎殊榮。

九度獲綠色採購績優單位認證 攜手供應端共同打造永續社會

此外，富邦人壽去年整年度綠色採購金額達1.85億元，九度獲台北市環保局「綠色採購績優單位」認證。該獎項係鼓勵各界促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，透過企業推動綠色商機，吸引業者申請環保標章，串聯供應端、銷售端及消費端，共同打造環保與經濟共榮的社會。

富邦人壽除積極發揮企業綠色影響力開發綠色供應商、持續支持在地小農與社企團體以扶植在地發展，亦舉辦環境永續暨綠色採購供應商交流大會、綠色職場課程，從投資到採購、從倡議到行動，接連獲得政府獎項肯定，不但連續兩年在金管會「保險業永續金融評鑑」脫穎而出，名列保險業前25%績優業者、榮獲經濟部首創Buying Power「多元響應獎」，更七度獲行政院經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎殊榮及行政院環境部「綠色採購績優單位」認證，充分突顯富邦人壽對回應全球永續趨勢的前瞻性。

富邦人壽 新台幣 環保

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