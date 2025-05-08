國泰人壽推出女性專屬保險 最高享3%保費折抵

現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於家庭、職場或健康等多重壓力，為了全面守護女性的身心健康，國泰人壽推出女性專屬健康方案「好康愛防癌定期保險(外溢型)」(下稱「好康愛」)，聚焦女性好發癌症與更年期健康挑戰，在癌症、特定手術、意外骨折等三大面向提供全方位保障，並攜手「蛹之生心理諮商所」，只要於今年12月31日前投保「好康愛」，即提供前1萬名投保的被保險人享「一對一心理諮商服務」，守護女性從身到心的健康需求。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，女性特定癌症的發生率逐年提高，及早做好準備至關重要！根據國壽2024年《保戶健康年報》[1]顯示，女性保戶癌症發生率前五名中即涵蓋乳癌、子宮體癌及卵巢癌。除了癌症風險外，女性因先天尿道短，且隨年齡漸增，加上歷經懷孕生產、膀胱肌肉及韌帶退化萎縮等因素，較易出現頻尿、尿失禁等問題；進入更年期後，更常見骨質疏鬆，若不慎跌倒，發生骨折風險也隨之提高。此外，更年期女性常伴隨情緒低落、失眠、易怒等狀況，若長期壓力未獲妥善紓解，可能加劇情緒困擾，進一步影響生活品質。這些健康變化，都在提醒女性應重視自身保障，為將來的身心健康建立穩固防線，母親節將至，也是把關家中女性健康的好時機。

「好康愛」強化女性保障，初次罹癌時會給付一次性保險金、並針對女性常見特定癌症(重度)提供額外給付，更涵蓋好發於更年期之腹式尿失禁手術等特定手術保險金，而女性更年期常有的骨質疏鬆導致意外發生時更容易骨折的問題，也有骨折保險金保障，包括脊椎骨、大腿骨與手腕骨等高風險部位，有效防護日常生活中的跌倒風險，搭配身故及滿期保險金設計，助保戶靈活運用醫療給付。

以40歲女性保戶為例，選擇繳費年期20年、保額100萬，年繳應繳保險費為32,700元。若不幸於45歲接受「腹式尿失禁手術」並於50歲時罹患「乳房惡性腫瘤(第二期)」，另於55歲時不慎跌倒導致大腿骨頸完全骨折，保戶可於各階段獲得特定手術保險金2萬元、初次罹患癌症(重度)保險金100萬元、特定癌症(重度)保險金50萬元，以及骨折保險金8萬元，協助應對婦科特定手術、癌後治療，及骨折相關的費用，並自罹患「乳房惡性腫瘤(第二期)」起豁免「好康愛」保費，有助減輕經濟負擔。同時為鼓勵保戶及早啟動健康管理，「好康愛」結合健康外溢機制，鼓勵保戶參加「FitBack健康吧」健康計劃，培養良好生活習慣，凡於指定日期前達到「樂享家」會員等級，保戶最高可享有3%保費折扣。

國泰人壽關注保戶身心健康，除打造有效、可持續發展的健康促進方案，也定期透過多元運動與健康促進任務，協助保戶實踐健康生活，邁向有品質的健康狀態。國泰人壽將持續深化「讓健康有力於你」的健康主張，透過兼具健康與保險專業的團隊，推出更貼心的商品與服務，並結合數位平台的機制、業務員的關懷與有效的健康促進方案，期能提升保戶的健康狀態，實現與保戶「共創健康」的承諾。