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國泰金控發行主順位公司債62億元 發行條件與利率曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控8日公告完成主順位公司債62億元定價。國泰金控／提供
國泰金控8日公告完成主順位公司債62億元定價。國泰金控／提供

國泰金（2882）8日發布重大訊息，補充該公司無擔保公司債發行條件。國泰金本次發行總額為62億元，分為甲券及乙券二種，甲券發行金額為17億元、乙券發行金額為45億元，其中甲券為5年期、乙券為10年期，發行利率方面，甲券為固定年利率1.93%、乙券為固定年利率2.07%。國泰金本次發債用途為充實營運資金。

國泰金控8日公告完成主順位公司債62億元定價，平均利率為2.03%，以進一步優化資金結構，充實營運量能；本次主順位債發行量分為5年期17億元、占比27%，以及10年期45億元，占比73%。

國泰金指出，自去年下半年以來，台灣10年期公債殖利率已從2024年7月3日1.8%高點回落，目前持續維持在1.5%左右水準，近期受川普關稅政策影響，全球股市、債市、匯市波動，不確定性增加，資金成本上升風險亦隨之提高，國泰金把握上半年尚未受關稅政策影響發酵之時機，提前詢價圈量，鎖定長期資金成本。

公司債 國泰金控

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