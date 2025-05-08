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川普衝擊三大效應 國銀三月存款縮水480億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日公布最新本國銀行存放款統計，其中，3月底存款餘額為59兆元，較2月減少480億元。中央社
金管會今日公布最新本國銀行存放款統計，其中，3月底存款餘額為59兆元，較2月減少480億元。中央社

金管會今日公布最新本國銀行存放款統計，其中，3月底存款餘額為59兆元，較2月減少480億元。銀行局副局長王允中分析，主要有三大原因：1、投資人因為股市動盪而撤出股市之後匯出；2、因為美國總統川普關稅效應而使廠商提前拉貨，用於支付貨款；3、保險業面臨保單解約。

另外，周轉金放款3月底較2月底則大增3554億元，不動產放款則增加826億元，明顯較前一個月增加，也超過上月增量，企業投資則有175億元，主要和海外併購需求有關；對於周轉金的大幅增加，王允中認為有二個原因，除了季底作帳之外，企業因應提前拉貨的急單效應進行資金調度則是另一原因。

而根據金管會統計，由於3月的放款增加4721億，但存款減少480億元，因此3月底的存放比增至72.12%。

金管會

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