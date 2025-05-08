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澳洲降息前鎖高利 合庫推澳幣定存優利3.7%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應國際局勢的瞬息萬變，合庫宣布提供低門檻、高利率與穩定收益「2025合優利3」澳幣定存優惠專案。於5月2日至5月20日，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享一個月、三個月年利率3.7%，個人戶與公司戶都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

合庫指出，隨著美國川普總統發起關稅壁壘政策，加上政策實施時程的不確定性，導致美國股債匯市場震盪，投資人持有美元意願降低，資金湧向其他貨幣避險。為減緩關稅衝擊影響，加上相對穩定的通膨與穩健的就業數據，市場普遍預期澳洲央行將於5月20日例行會議宣布降息，澳幣定存成為投資者鎖定較高收益的選項之一。

合庫說明，利用合庫提供的數位金融服務，在數位平台結購澳幣時，搭配匯率到價通知功能，不只讓民眾買到心中理想外幣價格，亦可再享匯率減碼2分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。

合庫APP可分別至APP Store或Play商店搜尋「合作金庫」下載安裝。本次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，更多活動詳情可至合庫官網外幣優惠專區查詢。

APP 合庫 定存

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