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永豐投顧獲2025遠見ESG企業永續獎社會創新獎 推動資本市場永續革命

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投顧「永續金融Total Solution服務」榮獲「2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎-傑出方案：社會創新組-中小企業獎」，(右)總經理李學詩代表領獎。(永豐金證券/提供)
永豐投顧「永續金融Total Solution服務」榮獲「2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎-傑出方案：社會創新組-中小企業獎」，(右)總經理李學詩代表領獎。(永豐金證券/提供)

永豐投顧「永續金融Total Solution服務」榮獲「2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎-傑出方案:社會創新組-中小企業獎」。永豐投顧總經理李學詩表示，2019年成立ESG小組，即領先全市場開發「SinoPac+企業永續評鑑系統」、「PCAF財務碳排計算器」與「議合服務」，年年推出創新ESG商品服務。台股評鑑系統亦於2024年登上集保投資人關係整合平台(ESG IR)，為本土金融業者唯一提供相關服務。下一步將導入AI提升ESG相關產品的質與量，以資本市場的力量，繼續推動台灣永續向前行。

《遠見》ESG企業永續獎是台灣歷史最悠久、最具公信力的企業永續獎，永豐投顧此次獲獎，展現三大價值：主動了解機構投資人永續投資的困難處、持續導入國際主流準則以開發在地化商品與服務，以及創造永續影響力。

永豐投顧「永續金融Total Solution服務」結合三大ESG商品：

一、「SinoPac+企業永續評鑑系統」：台灣首創兼具SASB國際標準及在地化需求的台股ESG評鑑系統，已完成台股上市櫃產業建置，並提供逾600家上市櫃企業評鑑結果。評鑑結果每月免費同步於三平台更新：集保ESG IR平台、永豐金證券豐投ESG及永豐投顧官網，是投資人永續投資重要參考指標之一。

二、「PCAF財務碳排計算器」：與中華民國企業永續發展協會(BCSD Taiwan)合作打造，為全台首套使用國際主流PCAF標準的碳排計算工具。協助金融機構計算投融資組合的財務碳排量，引導資金流向減碳優質企業，帶動產業轉型。

三、企業「議合服務」：永豐投顧為台灣第一且唯一提供議合服務的投顧業者，協助投資機構及企業針對永續議題進行溝通交流，優化機構投資人盡職治理。至今為海內外機構投資人舉辦5場大型聯合議合活動，並提供機構投資人共23家企業議合建議，已吸引逾40間海內外投資機構參與，是連結企業與投資人的重要橋樑。

永豐（1907）投顧將持續與專業第三方機構合作，掌握全球永續趨勢；深化ESG研究，開發客製化永續投資產品與服務；協助機構投資客戶提升其盡職治理品質；並規劃導入AI提升ESG相關產品的質與量。於台灣永續金融發展路程上，扮演資本市場與在地企業之永續橋梁，發揮關鍵影響力。

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