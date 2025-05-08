中信銀主辦華邦電永續連結授信 超額認購逾2倍

中信金（2891）旗下中信銀行擔任華邦電（2344）七年期新臺幣250億元，永續連結聯合授信案統籌主辦暨額度管理銀行，8日舉辦簽約典禮，該案獲得17家本國及外商銀行共襄盛舉，超額認購倍數逾2倍，顯示金融業對華邦電子營運與獲利表現給予高度肯定。

簽約典禮由華邦電子董事長焦佑鈞與中國信託銀行董事長陳佳文代表簽署，陳佳文表示，華邦電子為全球少數同時擁有記憶體及邏輯積體電路自有產品及技術的公司，同時重視落實環境永續，持續推動低碳技術並開發永續產品，朝向2050淨零排放目標邁進，中信銀行及各參貸行看好華邦電子的業務布局及發展策略，以實質行動支持，並期待得以強強聯手，拓展商機。

華邦電子的記憶體事業有全球領先的產品、客製化服務及製程技術，多項產品線皆積極擴展至穿戴型裝置及物聯網等應用，為目前集團營收主要來源。隨著人工智慧（Artificial Intelligence, AI）發展增長，華邦電子的邏輯事業持續提供低門檻、高效率的開發平臺，大幅簡化終端AI的開發流程。此外，華邦電子重視落實環境永續，去（2024）年榮獲多項永續相關獎項肯定，本聯貸案亦將華邦電子推動的永續目標納入授信條件，透過連結溫室氣體排放量、單位產品用電量、全廠用水回收率及公司獲得之永續評鑑等ESG（Environmental, Social, Governance）指標，評估達成情形並提供相應的利率調整機制。

此次聯合授信案銀行團包含臺灣銀行、第一銀行、合作金庫、台新銀行、兆豐銀行、星展（台灣）銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、華南行統籌主辦，臺企銀（2834）、玉山銀、遠東銀（2845）、上海銀、全國農業金庫、永豐銀、東亞銀行台北分行，總計17家本國及外商銀行共同參與，圓滿超額認購逾2倍，最終以新臺幣250億元完成簽約，可提供華邦電子充實業務發展的穩健基石。