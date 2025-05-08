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星展銀財報／首季稅前純益34.4億元創新高 提列備抵應對全球不確定性

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展銀行。圖／聯合報系資料照片
星展銀行。圖／聯合報系資料照片

星展集團公布2025年第1季財報，稅前純益達新幣34.4億元（約新台幣825.3億元），創下歷史新高，總收入亦成長6%至新幣59.1億元，主因資產負債表擴大、財富管理手續費與市場交易收入強勁。惟因全球最低稅負制影響，稅項支出增加，導致淨利微幅下滑2%至新幣29億元（約新台幣695.7億元），股東權益報酬率為17.3%。

星展表示，儘管全球經濟與地緣政治風險升溫，資產品質依舊穩健，不良貸款比率維持1.1%。為強化防禦力，星展提列新幣2.05億元（約新台幣49.2億元）的一般壞帳準備，使整體準備金增至新幣41.6億元，備抵呆帳覆蓋率達137%，考量抵押品後更達230%。

財報顯示，企業與消費金融業務淨利息收入略降1%，但總收入大增32%至新幣12.8億元，受惠於財富管理與放款手續費明顯增長。其中，財富管理手續費創新高達新幣7.24億元，年增39%；放款手續費亦年增79%。市場交易方面，因市場波動加劇與資金成本下降，交易收入年增超過一倍至新幣3.63億元。

從資產端來看，放款年增2%至新幣4,350億元，存款則成長3%至新幣5,760億元，活期存款占比上升至53%。流動性穩健，流動性覆蓋率與淨穩定資金比率分別為145%與115%，遠高於監管標準。

星展執行總裁陳淑珊指出，第1季業績展現集團強韌基礎與多元成長動能，雖面臨外部風險挑戰，仍能靈活掌握機遇，穩健推進業務並強化風險管理。

新台幣 財富管理

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