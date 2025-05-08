搶搭台幣「匯」利列車 永豐銀外幣定存年息最高9.5%

隨著新台幣兌美元自2025年4月以來升值近9%，永豐銀行宣布，即日起至6月30日推出一系列外幣理財優惠，包括定存年利率最高達9.5%、線上換匯減分、海外現鈔提領免手續費等方案，協助民眾靈活配置外幣資產、掌握升值行情下的理財契機。

永豐銀行表示，針對多元理財需求與資金彈性，此波「起飛！一路順豐」外幣定存活動，涵蓋美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等五大熱門幣別，7天期定存年利率高達9.5%，適用於網路銀行、行動銀行及DAWHO APP的「換匯優利定存」專屬交易服務，民眾可在換匯同時完成定存開立，享受一站式便利理財。

此外，永豐銀行同步推出「美人雙幣 豐存優利」優惠專案，美元部分若為新資金且金額達1萬美元以上，可至分行臨櫃申辦3個月期定存，享年利率4.5%；另透過多元通路，包括網銀、行動銀行、DAWHO APP、臨櫃及語音系統申辦6個月期美元定存，享年利率3.28%。

為鼓勵更多人善用線上服務，永豐銀每周三舉辦「匯元日」活動，民眾於網銀平台以新台幣兌換美元、日圓、人民幣、歐元及澳幣可享減分優惠；幣倍卡卡友亦可透過數位管道享有相同優惠條件。此外，卡友出國刷卡時，持多幣簽帳金融卡在標示Mastercard的ATM提款，每月可享3次免手續費的當地貨幣提領優惠。

永豐銀行強調，配合台幣升值趨勢，此波優惠活動將協助民眾把握匯差、提升資產配置效率。