國泰證券改編歌王盧廣仲熱門神曲 創意推廣全民理財

國泰證券身為Dcard票選「年輕人最愛券商」，持續透過創新的行銷方式，提升大眾的投資理財意識，致力於打造多元、普惠的金融投資環境。為了讓「投資概念」更加貼近日常生活，國泰證券宣布攜手三金歌王盧廣仲，改編多年來膾炙人口的歌曲《早安，晨之美》，推出全新的創意廣告，透過幽默影像及簡單易懂的歌詞與耳熟能詳的旋律，將投資的重要性轉化為生活化的語言，傳遞出「投資不難，關鍵在於選擇合適工具與方法」的理念，讓投資人能夠根據自身需求，選擇投資平台、策略，輕鬆踏入金融市場。

藉由這幾支高人氣創意廣告，國泰證券將核心的投資工具融入歌曲中，協助各個階段的投資人瞭解如何透過國泰證券的服務達成自身財務目標。如投資新手、初入社會的年輕人常面臨資金有限、不知如何進場的困擾，對此，國泰證券提供台美股「定期定額」服務，協助投資人能以小額資金逐步進場，同時搭配台股定期定額「日日扣」、「智慧加減碼」、「股息再投資」等加值功能，讓投資人能更彈性地投入資金，並藉由長期的投資策略，有效分散市場波動風險，穩健累積財富。

針對想進軍海外市場的投資人，國泰證券亦提供低門檻的複委託服務，滿足大眾對全球資產配置的需求，無論是想投資蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)、輝達(NVIDIA)等美股明星企業，或是關注QQQ(Invesco那斯達克100指數ETF)、VOO(Vanguard標普500指數ETF)等熱門海外ETF標的，透過國泰證券提供的直覺化數位交易平台，人人皆能輕鬆參與美股、港股、日股等國際市場，拓展更多投資機會，進一步提升資產配置的靈活性。

國泰證券表示，此次推出創意廣告不僅是一種創新的宣傳方式，更是長期以來推動普惠金融、降低投資門檻的重要實踐，盼能藉由創新的行銷方式，搭配各種數位化投資工具，協助投資人突破傳統金融門檻，創造人人皆能參與市場成長的機會。展望未來，國泰證券將持續優化投資服務，以更友善、透明且高效的方式，使更多人瞭解投資，並掌握適合自己的投資策略，實現穩健累積財富的目標。