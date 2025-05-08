快訊

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

全球人壽董座率全體董事 推動多元文化職涯發展

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽林文惠董事長(中)偕同董事會成員，親臨高雄分公司查訪友善服務設施，落實「以客為尊待客如己」的公平待客精神。全球人壽／提供
全球人壽林文惠董事長(中)偕同董事會成員，親臨高雄分公司查訪友善服務設施，落實「以客為尊待客如己」的公平待客精神。全球人壽／提供

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以具體行動實踐公平待客及推動多元文化職場發展。董事長林文惠親率總經理及全體董事，赴高雄分公司視察友善服務措施，並與原住民及新住民業務同仁舉辦座談會，聆聽他們在職涯發展上的需求與挑戰，以打造更具包容性的職場環境。林文惠在過程中也指出，透過硬體升級與員工培訓並行，才能讓金融服務真正做到有溫度。

全球人壽不斷優化金融友善服務，確保不同背景與需求的保戶都能獲得公平、便捷的協助。在此次參訪中，林文惠親自體驗分公司提供的愛心服務鈴、手語預約、多國語言支援等措施，並勉勵同仁持續精進，讓每一項服務都能真正發揮價值。

林文惠強調，友善服務不只是設備的完善，更是服務精神的展現，唯有透過硬體升級與員工培訓並行，才能讓金融服務真正做到有溫度。同時，面對當前詐騙問題日益嚴重，董事長也指示各分公司全力配合政府防詐政策，強化「關懷提問」與「防詐阻詐」機制，確保客戶的財產安全。

全球人壽響應主管機關「公平待客評核機制」，不僅成立「公平待客促進委員會」，並積極融入企業文化，落實「因為愛 責任在」品牌理念。總經理馬君碩表示，透過董事多次擔任「一日客服」活動、內勤同仁取得失智友善天使認證等行動，不斷精進服務品質、貼近客戶需求，並期盼藉由此次活動聽取董事意見，作為持續優化服務流程的重要依據，實踐「有溫度的保險公司」願景。

另為進一步支持多元族群業務同仁的職涯發展，全球人壽特別邀請來自不同文化背景的業務夥伴，舉辦座談會分享經驗與挑戰。座談會上，原住民及新住民同仁暢談在保險業務推展過程中面臨的語言溝通、文化適應及信任建立等問題，並就業務拓展策略及心態調適進行交流。

保險 新住民 職涯

延伸閱讀

凱基人壽董座王銘陽率志工辦防詐小學堂 紮根防詐種子

投資詐騙案件層出不窮 基富通設專區、教防詐基本功

臺灣企銀AI科技打造防護網 一年阻詐1.07億元

投身護理半世紀 廖張京棣：幫助病人是很快樂的事情

相關新聞

主權基金何時成立？ 政院：積極正面參考國際布局

我國是否要設立主權基金近期受到外界密切關注，對此，行政院發言人李慧芝8日重申，會以積極正面的態度來參考國際的布局，策略性...

主權基金財源是否由財部發債支應？ 央行與財政部不同調

對於主權基金設置的財源，中央銀行建議由財政部發債來支應，不過，財政部則強調這與現行發債規定不符。財政部次長阮清華建議，要...

瑞銀亞洲投資高峰會將登場 估FED今年降息5碼也不意外

瑞銀（UBS）將於2025年5月26日當周在香港舉行年度旗艦客戶活動「亞洲投資高峰會」（Asian Investment...

央行總量管制引發民怨 楊金龍：會檢討是否排除一般民眾購屋貸款

由於中央銀行對銀行房貸採取總量管制，造成有些民眾房貸被銀行卡住，央行總裁楊金龍今日在財委會答覆立委郭國文質詢時指出，央行...

專業分析超越外資 凱基投顧榮獲台灣最佳券商六大獎

凱基投顧在最新揭曉的Extel（原《機構投資人》雜誌）2025年亞洲研究排行榜中，榮獲台灣最佳本地券商獎（Onshore...

創新反詐騙 證交所獲ESG企業永續教育推廣楷模獎

臺灣證券交易所首度參與遠見雜誌第21屆《遠見》ESG企業永續獎，即以「資本市場投資人反詐騙教育-給你的錢一首歌的時間」方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。