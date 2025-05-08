全球人壽董座率全體董事 推動多元文化職涯發展

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以具體行動實踐公平待客及推動多元文化職場發展。董事長林文惠親率總經理及全體董事，赴高雄分公司視察友善服務措施，並與原住民及新住民業務同仁舉辦座談會，聆聽他們在職涯發展上的需求與挑戰，以打造更具包容性的職場環境。林文惠在過程中也指出，透過硬體升級與員工培訓並行，才能讓金融服務真正做到有溫度。

全球人壽不斷優化金融友善服務，確保不同背景與需求的保戶都能獲得公平、便捷的協助。在此次參訪中，林文惠親自體驗分公司提供的愛心服務鈴、手語預約、多國語言支援等措施，並勉勵同仁持續精進，讓每一項服務都能真正發揮價值。

林文惠強調，友善服務不只是設備的完善，更是服務精神的展現，唯有透過硬體升級與員工培訓並行，才能讓金融服務真正做到有溫度。同時，面對當前詐騙問題日益嚴重，董事長也指示各分公司全力配合政府防詐政策，強化「關懷提問」與「防詐阻詐」機制，確保客戶的財產安全。

全球人壽響應主管機關「公平待客評核機制」，不僅成立「公平待客促進委員會」，並積極融入企業文化，落實「因為愛 責任在」品牌理念。總經理馬君碩表示，透過董事多次擔任「一日客服」活動、內勤同仁取得失智友善天使認證等行動，不斷精進服務品質、貼近客戶需求，並期盼藉由此次活動聽取董事意見，作為持續優化服務流程的重要依據，實踐「有溫度的保險公司」願景。

另為進一步支持多元族群業務同仁的職涯發展，全球人壽特別邀請來自不同文化背景的業務夥伴，舉辦座談會分享經驗與挑戰。座談會上，原住民及新住民同仁暢談在保險業務推展過程中面臨的語言溝通、文化適應及信任建立等問題，並就業務拓展策略及心態調適進行交流。