一銀智能理財基金規模成長逾四成 再推ETF投組定期定額新選擇

根據金管會統計，截至2025年3月底止，全台機器人理財資產規模達131.1億元，第一銀行則以19億元名列前茅。

第一銀行表示，自2020年10月推出e-First智能理財「基金投組」，累計投資人數達6.8萬人、申購金額約46億元，截至今年3月底資產規模較去年同期成長逾四成。

為提供投資人多元選擇，即日起再推出「ETF投組」定期定額投資，最低投資金額新台幣3,000元或100美元起，即可參與全球市場，平台使用費年費率1％。

第一銀行指出，新手或沒有時間研究市場的民眾，建議可選擇全智慧機器人理財服務，e-First智能理財提供全國首家搭載國際知名投研機構「晨星」資產配置演算法，以及300多位基金領域的權威專家團隊，以晨星智慧模組挑選數檔投資標的，為客戶規劃適合的投資組合建議，並每季檢視市場狀況調整，提供再平衡建議，以動態平衡方式輕鬆理財，幫助投資人提早實現財富自由。