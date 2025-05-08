凱基人壽董座王銘陽率志工辦防詐小學堂 紮根防詐種子

凱基金控（2883）旗下凱基人壽指出，詐騙威脅日益嚴峻，根據警政署統計，114年1到4月民眾遭詐損失金額累積近新台幣304億元。凱基人壽積極響應政府反詐政策，落實全環節防詐工程，經營團隊更是高度重視，由董事長王銘陽攜手八位通訊處主管組成防詐志工團，內外勤聯手主動出擊，前進宜蘭大里國小舉辦防詐小學堂。凱基人壽志工團展現「We Share We Link」精神，透過有趣的闖關遊戲連結彼此、分享防詐相關知識，陪伴偏鄉學童成為防詐種子，把防詐、識詐及阻詐觀念帶回家中，做民眾防詐神隊友，共同守護財產安全。

此次防詐小學堂設計了棒球九宮格、套圈圈、快問快答等闖關遊戲，由通訊處主管跟孩子們組隊闖關，不只腦袋要記下防詐知識，還得手腳並用，才能成功過關，孩子們大呼好玩，在寓教於樂中建立防詐觀念。有的孩子說：「套圈圈時，我很專心的盯著答案看，最後就把165防詐專線記起來了」；也有孩子表示：「原來165專線是真正的警察叔叔阿姨在接電話，我回去要跟爸爸媽媽說」。參與此次志工活動的通訊處主管紛紛表示，平時就常跟客戶分享最新的詐騙手法，提醒留意，這次來到大里國小，更覺得責任重大，因為孩子們會把今天學到的觀念帶回家，幫助更多的家人親友建立防詐意識。

王銘陽表示，防詐是金融機構責無旁貸的社會責任，凱基人壽秉持公平待客理念，持續強化全體同仁防詐力，建構由上而下、全員參與、主動關懷的防詐企業文化。凱基人壽客服中心同仁，曾成功攔阻多起潛在詐騙案件，守住上百萬資產，獲警政署表揚肯定。除了主動關懷異常交易行為，在服務第一線阻詐外，凱基人壽也發揮價值鏈影響力，將防詐宣導觸角，擴展至高齡者、身心障礙者、經濟弱勢、原住民、新住民與青年學子等多元族群，迄今已舉辦逾80場防詐講座、推出國台雙語防詐微影片等，助民眾提升防詐警覺，降低潛在損失風險。