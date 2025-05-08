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華邦電與17家銀行簽訂為期7年250億元聯貸案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦電今日舉與17家銀行簽訂為期7年250億元聯貸案，華邦電董事長焦佑鈞（右）與中國信託董事長陳佳文代表簽約。圖／華邦電提供
華邦電今日舉與17家銀行簽訂為期7年250億元聯貸案，華邦電董事長焦佑鈞（右）與中國信託董事長陳佳文代表簽約。圖／華邦電提供

華邦電今日完成7年期、金額達250億元的永續連結聯合授信案簽約。簽約典禮由華邦電董事長焦佑鈞及中國信託董事長陳佳文共同主持。

華邦電表示，此次聯貸資金主要用途為提升營運資金彈性。受惠於華邦電於2024年全年營運表現持續優於同業，此聯貸案參貸踴躍，認購率超過200%，最終順利募集250億元。

此次聯合授信案由中國信託商業銀行、台灣銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行、台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行及華南商業銀行統籌主辦，共計17家金融機構參與。

華邦電表示，這次永續連結聯合授信案，代表銀行團對華邦近年在資安強化、AI技術發展及綠色產品推廣的高度信心與認同。

華邦電主要為全球客戶提供全方位積體電路產品及解決方案服務，包含編碼型快閃記憶體(Code Storage Flash Memory)、TrustME 安全快閃記憶體(TrustME Secure Flash)、客製化記憶體解決方案(Customized Memory Solution，簡稱CMS)，以及多樣化的邏輯積體電路產品及解決方案，是全球少數兼具記憶體及邏輯積體電路的自有產品及技術的企業。

中國信託商業銀行 快閃記憶體 華邦電

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