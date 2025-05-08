華邦電子與十七家銀行簽訂七年期 新台幣250億元永續連結聯合授信案

華邦電（2344）8日宣布，與十七家銀行簽訂七年期，新台幣250億元永續連結聯合授信案。據悉，本聯合授信案由中國信託商業銀行、臺灣銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行、台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、星展（台灣）商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行及華南商業銀行統籌主辦。

華邦電指出，本次聯合授信案之資金主要用途為提升營運資金彈性，主要受惠於公司在2024年全年營運表現持續優於同業，因此該聯合授信案深獲銀行團支持，參貸踴躍，認購率超過200%，最終順利募集新台幣250億元，充分彰顯銀行團對華邦電穩健營運表現的高度信賴與肯定。

華邦電說明，永續連結聯合授信案，代表銀行團對華邦近年在資安強化、AI技術發展及綠色產品推廣的高度信心與認同，這不僅是銀行團實踐永續金融理念的重要里程碑，更是對華邦以「綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」願景的堅定支持。

華邦電強調，透過資安防護、AI創新與綠色製造等領域的持續精進，華邦與銀行團各展所長、互補協作，攜手推動社會與環境的永續願景。

華邦電致力於為全球客戶提供全方位積體電路產品及解決方案服務，包含編碼型快閃記憶體（Code Storage Flash Memory）、TrustME安全快閃記憶體（TrustME Secure Flash）、客製化記憶體解決方案（Customized Memory Solution，簡稱CMS），以及多樣化的邏輯積體電路產品及解決方案，是全球少數兼具記憶體及邏輯積體電路之自有產品及技術的企業。

華邦電憑藉技術自主之優勢及審慎規劃的產能策略，公司建立高彈性的生產體系，充分發揮產品組合綜效，不僅強化整體營運韌性，更靈活滿足客戶多元化需求，並深化自有品牌於國際市場的布局與發展，以持續提升華邦在全球的能見度及影響力。