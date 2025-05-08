玉山金法說會／單季獲利創歷史新高 海外獲利占26.5%

玉山金（2884）8日召開法人說明會，公布2025年第1季營運概況。金控自結淨收益214.3億元，稅後淨利成長40.6%達87.9億元，為歷年單季最高紀錄。金控每股稅後盈餘(EPS) 0.55元、股東權益報酬率(ROE) 13.60%、資產報酬率(ROA) 0.86%。玉山銀行稅後淨利87.2億元，成長54.6%，證券淨利4.4億元、創投淨利0.7億元，各子公司獲利能力良好。截至4月，玉山金控自結稅後淨利113.0億元，較去年同期成長41.2%，EPS 0.71元，均為歷年最高。

玉山銀行存、放款穩健發展，前3月淨利息收入較去年同期成長17.9%。受惠於台灣首季AI及半導體相關產業需求帶動出口，總放款年成長10.7%，企業放款及個人放款分別成長12.3%、9.8%，中小企業放款年成長7.5%。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.14%，備抵呆帳覆蓋率823.0%。海外布局方面，玉山銀行首季海外分、子行獲利較同期成長17.8%，海外獲利占銀行整體26.5%。

本季淨手續費收入70.2億元年增12.5%，其中財富管理淨手續費收入35.3億元年增18.2%，均創歷年同期新高，基金及保險手續費收入分別成長21.7%、32.7%，玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財管2.0戶數進入市場前三大。前三月信用卡淨手續費收入19.1億元，年成長8.8%，簽帳金額1,364億元，均為歷年同期新高，玉山銀行的繳稅季「金彩稅月」讓顧客享有專屬回饋方案，鼓勵顧客用玉山信用卡繳納綜所稅。

玉山持續推動以顧客為核心的數位轉型，推動「金融無塵室」計畫，採用多層加密與同態加密技術，打造安全合規的跨機構資料協作平台，首期聚焦警示帳戶聯防，以有效提升反詐能力與風險控管。玉山Wallet繼2023年領先同業攜手日本PayPay提供顧客境外掃碼支付功能後，今年3月再升級推出「日幣直接付」服務，顧客在指定通路能使用行動支付掃描並以日幣帳戶完成扣款，提供顧客多元便捷的創新支付體驗。

玉山金控擴大版圖迎向「金控2.0」時代，通過取得保德信投信91.2%股權，此投資案待主管機關審議核可後，將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，發揮銀行、證券與投信的整合綜效，提升顧客多元金融產品及優質資產管理服務。

玉山傑出的綜合績效獲各國際機構肯定，國際信用評等機構Moody’s肯定玉山強健資本及良好風險控管，調升玉山金控及玉山銀行長期信用評等至A2及A1，為國內民營金控、銀行最高等級。國際媒體也給予玉山高度肯定，《FinanceAsia》評選玉山銀行為2025年「台灣最佳銀行」，肯定玉山的海外布局完整，是亞太地區相當具競爭力的區域銀行；財經雜誌富比士《Forbes》更連續5年頒發「全球最佳銀行」台灣銀行業第1名，是最受顧客推薦與最信任的銀行。在ESG方面，玉山金控9度獲得證交所評選「公司治理評鑑」排名前5%；此外，金控、銀行及證券於中華公司治理協會舉辦公司治理制度評量均獲得特優。玉山表示將繼續為顧客、股東、員工、企業及社會的長期價值而努力，共同成就美好的願景。