街口支付啟動技術團隊擴編 聚焦跨境金流、嵌入式金融

隨著跨境支付與數位金融應用持續發展，台灣電子支付龍頭街口支付（JKOPay）瞄準跨境金流、嵌入式金融服務、多元場景串接三大關鍵領域，正式啟動技術團隊擴編計劃，五月起於既有近百人技術團隊的基礎上，再擴大招募前後端工程師、全端工程師、資深後端經理、資深產品經理等職位，積極延攬具備金融、電商或支付領域經驗的技術與產品專業人才。

街口支付總經理范庭甄表示：「街口支付自2015年成立以來，持續優化產品結構及營運效率，接下來將以『長期經營』為核心策略，聚焦三大關鍵成長引擎：首先是持續深耕台灣市場，擴大支付應用場景，如拓展TWQR店家覆蓋率、捷運乘車碼等；第二是加速跨境金流布局，預計推出國外小額轉帳服務、支援海外旅客來台交易；第三是深化與金融機構合作，打造嵌入式金融應用，實現高度整合、便捷無縫的金融服務體驗，從支付工具進化為金融入口，提高用戶黏著與商業價值。」

范庭甄強調：「我們致力營造扁平開放的企業文化與彈性工作環境，目前街口支付團隊平均年齡30歲、初階主管平均31歲、高階主管平均36歲，展現年輕且具行動力的特質。我們深信技術創新是驅動公司長期發展的核心動能，期望透過具市場競爭力的薪資與職涯發展機會，吸引更多優秀人才加入街口，一同迎接下一個十年的挑戰。」

街口支付為台灣本土電子支付業者，自創立以來產品及服務皆由內部技術與產品團隊自主研發，累積從系統架構設計、產品開發到穩定營運的完整技術能力，並以對台灣市場的深入洞察及快速執行力，成功領先業界推出多項創新應用服務，包括日本跨境支付、街利存帳戶服務、定期定額捐款、三合一支付體驗（付款、載具、會員條碼）、支援多家跨境電商與數位平台業者付款等，帶動用戶數與交易額穩健成長，展現本土技術團隊在金融科技領域的競爭優勢。

街口支付技術長陳鋒逸分享：「為支持公司整體目標，技術團隊將聚焦三大發展方向：一是強化支付核心模組的穩定性與彈性，確保服務可靠性與擴展彈性；二是深化資料驅動策略，導入AI與大數據，優化風險控管、精準行銷與個人化金融體驗；三是推動與外部夥伴合作，拓展更多生活與金融服務場景。為此，團隊也全面升級基礎建設，包括導入容器化技術、自動化監控、微服務架構與上雲準備，藉此提升開發效率與資安韌性，因此我們亟需更多擁有技術專業與管理經驗的人才，共同打造貼近市場與使用者需求的產品功能。」

街口表示，提供豐富的員工福利，包括到職首年即享10天特休、彈性上下班、零食飲料咖啡自助吧、每月免費按摩服務、不定期專案慶功下午茶等，歡迎對金融科技領域有熱情的人才至104人力銀行投遞履歷。