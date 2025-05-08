台新ESG永續新倡議 攜CRIF中華徵信所推動透明ESG平台

為協助台灣企業實踐永續金融的願景，加速企業永續轉型，並確保金融資金有效支持淨零目標，台新銀行與CRIF宣布啟動策略合作，共同舉辦「台新ESG永續新倡議」活動，由台新金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇，以台新金控的淨零承諾與作為，分享最新永續淨零發展及銀行的具體支持行動，推動企業夥伴邁向淨零目標。

本場活動也由CRIF永續長蕭冠宇、台灣數位企業總會執行長王怡雯、新呈工業股份有限公司董事長兼總經理陳泳睿則以不同角度探討供應鏈如何推動永續行動及商機，了解自身永續程度。藉由活動分享綠色轉型的實踐經驗，協助企業提升ESG競爭力，加速布局低碳未來。

台新銀行法人金融事業總處執行長張俊明表示，在全球邁向淨零轉型、永續規範持續推進的趨勢下，如何發揮金融影響力，辨識真正具備永續潛力的企業，到建立可信賴的ESG評估機制，台新銀行始終與企業站在一起，共同努力、精進與創新。在推動綠色及轉型金融過程，大多數企業的痛點在於永續數據不足且缺乏一致性，以致永續轉型的辨識難度大幅提高，此次與CRIF合作，其旗下ESG Bureau的專業評分系統，建立量化與標準化的評估框架，進一步強化永續轉型的動力，加速台灣中小企業走向ESG永續發展之路。

台新銀行以具體行動支持企業淨零轉型，因應氣候變遷及永續發展議題於各面向的深化應用，提供多元融資方案「永續連結貸款」、「再生能源發電業貸款」、「永續基礎建設貸款」及「ESG產業貸款」等，強化推動「永續經濟活動認定參考指引」，支持綠色及永續相關產業，協助客戶達成永續轉型，促使企業更加注重落實永續責任。

台新銀行將持續推動淨零，與CRIF深化合作，結合永續生態圈夥伴力挺企業進行減碳轉型，共享不同領域的豐富專業知識與資源，達成社會與企業永續的願景，成為客戶永續發展的智慧好夥伴。