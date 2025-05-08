主權基金何時成立？ 政院：積極正面參考國際布局

我國是否要設立主權基金近期受到外界密切關注，對此，行政院發言人李慧芝8日重申，會以積極正面的態度來參考國際的布局，策略性地打開國際的通路，未來也會請國發會、央行、所有財主單位列出專案報告後再研議。

立法院8日邀請財經部會專題報告主權基金議題，朝野立委關心主權基金的財源。央行在報告中指出，我國主權基金管理機構之設立資本及其投資資金來源，可借鏡亞洲鄰近國家經驗，但不宜由外匯存底直接無償撥用。

外界關心進展，對此，李慧芝表示，對於主權基金，卓榮泰已表示，會以積極正面的態度來參考國際的布局，策略性地打開國際的通路，未來也會請國發會、央行、所有財主單位列出專案，在部會提出報告之後，會再研議後續如何進行。