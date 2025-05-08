證交所辦「防範內線交易宣導會」 促使資本市場朝公平、透明發展

臺灣證券交易所表示，為強化上市公司對內線交易的正確認知並落實遵循相關法規，保障證券市場公平與透明，5月預計在北、中、南舉辦四場次「防範內線交易宣導會」，其中，首場2日已於新竹辦理完成。

「防範內線交易宣導會」主要針對上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管等對象，提供深入淺出的法令解析與實務經驗分享，期望與企業共同建立防制內線交易之良善文化，促使資本市場持續朝公平、透明、有效率的方向發展。

宣導課程包括「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討」等內容，由證交所相關人員擔任講師，針對內線交易相關法令、常見疑義及案例進行說明。

證交所表示，課程設計兼顧法規架構與實務，協助與會者建立正確的法律觀念，避免因認知不足誤觸法網。

證交所指出，內線交易行為是指具特定身分之人，實際知悉未經公開且影響證券價格的重要消息後買賣證券之行為，造成資訊不對等，侵害市場公平交易原則。若遭查獲，不僅可能面臨刑事處罰，亦可能需負擔民事賠償責任，嚴重時更會重創企業形象與股東信任。

尤其在數位資訊流通快速的時代，內線消息的擴散速度更甚以往，若未即時管理與防範，恐將擴大損害程度，進一步削弱投資人對市場的信心，因此建立完善的內部控制與資訊揭露制度，已成為上市公司治理的重要一環。

本次宣導會特別強調資訊保密與風險辨識能力的重要性，鼓勵企業導入制度化的內控機制，加強對重大訊息認定、公告與管理流程，確保全體內部人均能正確掌握法令規範，降低違規風險。藉由制度面與教育面的雙重強化，有助於從源頭防堵內線交易。

證交所自2006年起已連續多年舉辦防範內線交易相關宣導活動，歷年累積參與人數眾多，獲得與會者一致好評。

此外，證交所亦於官網建置「防制內線交易專區」，提供法規解析、案例研究、常見Q&A等實用資源，歡迎企業善加利用，共同守護市場誠信機制。