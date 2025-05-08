主權基金財源是否由財部發債支應？ 央行與財政部不同調

對於主權基金設置的財源，中央銀行建議由財政部發債來支應，不過，財政部則強調這與現行發債規定不符。財政部次長阮清華建議，要訂定專法作為發債資金用於主權基金的依據。

立法院財委會今日進行「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」專題報告，包括央行總裁楊金龍、主計長陳淑姿、財政部次長阮清華、以及國發會、勞動部、銓敘部官員出席。

至於外匯存底能否用於主權基金？央行總裁楊金龍在備詢時強調，並非反對外匯存底被撥用至主權基金，而是不能直接「無償」被撥用，他也強調，倘若有償撥用外匯存底至主權基金，必須和央行現有的資產負債表分開列示，不能混在一起。

阮清華則建議，主權基金若要設置的話，要有專法，包括若要由財政部發債，也要另外由專法規定，因為財部現在發行的甲種和乙種公債，都各有預算短差撥補，還有資產類支出的法定用途，因此，倘若要再為主權基金來發債，並不在現行甲種和乙種的用途，必須另行規定，並取得各界的共識。他也表示，四大基金主要投資國內市場，而主權基金主要向國外投資，因此不會有用途矛盾的問題。

楊金龍則認為以台灣的財政來看，有空間可以由政府編列預算來出資。他在備詢時指出，中央政府債務占GDP（國內生產毛額）比重僅25%至26%，財政紀律很嚴謹，因此他認為，台灣若要成立主權基金，仍有空間可編列預算來執行。

今日財委會上，勞動部與銓敘部對於旗下的勞退基金、勞保基金，和退撫基金是否可出資設主權基金，看法不同；勞動部反對旗下二基金出資設主權基金，而退撫基金則強調要在一定安全性和制度規畫之下才能出資。

國發會副主委高仙桂則指出，主權基金規模太大，因此不適合由國發基金來做主權基金，而且國發基金的薪資、人員編制，都比照公務員規定，因此在操作上不易施展。