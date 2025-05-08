瑞銀亞洲投資高峰會將登場 估FED今年降息5碼也不意外

瑞銀（UBS）將於2025年5月26日當周在香港舉行年度旗艦客戶活動「亞洲投資高峰會」（Asian Investment Conference, AIC）。會中將舉辦一系列媒體專屬場次，邀請策略師與經濟學家針對環球市場趨勢、區域機會與產業變化進行深度剖析，協助投資人洞察全球經濟風險與布局方向。

面對高利率與貿易緊張局勢，瑞銀已下修2025至2026年全球經濟成長預估至2.5%，為2001年以來除金融海嘯與疫情外最低水準。美國方面，預期聯準會2025年將啟動降息約4~5碼，以緩解就業市場壓力。瑞銀認為，市場波動將帶來重新配置資金的良機。

媒體專場活動包括黃金走勢分析、投資銀行展望、美中貿易與地緣風險評估、亞洲與香港股市策略布局、AI科技與台灣硬體供應鏈機遇，以及中國大陸車廠在自駕、飛行車與海外競爭下的挑戰與發展。主講者陣容包含瑞銀首席經濟學家Arend Kapteyn、亞洲經濟主管汪濤、中國大陸汽車研究主管龔勁東等。