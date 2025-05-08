快訊

捷運站伸鹹豬手…波蘭癡漢3萬交保禁離台 被害女：別因對方是外國人而受委屈

查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城

央行總量管制引發民怨 楊金龍：會檢討是否排除一般民眾購屋貸款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行對房貸的總量管制已引發民怨，楊金龍表示會檢討是否排除一般民眾購屋貸款。圖/本報資料照片
央行對房貸的總量管制已引發民怨，楊金龍表示會檢討是否排除一般民眾購屋貸款。圖/本報資料照片

由於中央銀行對銀行房貸採取總量管制，造成有些民眾房貸被銀行卡住，央行總裁楊金龍今日在財委會答覆立委郭國文質詢時指出，央行總量管制政策若傷害民眾購屋或換屋權益，央行會檢討調整，包括排除民眾購屋房貸，改成只限法人。

所謂和放款集中度相關的總量管制，在於土建融和房貸占全體放款金額的比重，這是除了銀行法第72條之2的30%上限（不動產放款占一家銀行的總存款和金融債券的比重）之外，央行在去年第4季新加入的總量管制要求。

對於房貸集中度，郭國文指出，央行第一波不動產管制措施時此一比率曾達36.64%，最高時在37.64%，現在已降至36.89%，也許之後就回到第一波之前的水準。但現在已聽到很多民怨，尤其是接下來碰到史上最大的交屋潮，交屋量達31000戶，但在央行的總量管制，總額度維持不變之下，銀行只能用舊貸清償的額度來承作新的房貸，使很多民眾無法向銀行貸到款，尤其是換屋族，

郭國文說，就算央行對房貸戶採取簽署切結書的鬆綁方式，但銀行因為怕麻煩仍不願意貸款給這些換屋族，等於想貸款自住、換屋的許多無辜民眾受害，已產生很多民怨，因此要求央行應檢討總量管制措施，包括對法人（指建商）和一般民眾之間的貸款區隔，對法人做總量管制，對一般民眾的房貸則可免除在總量管制的範圍，要求央行評估在下次理監事會議意即6月時調整。

對此，楊金龍則回應，央行對於房市問題都是滾動式調整，對於立委所提出的這些民眾被誤傷等民怨，央行將評估是否對現行的總量管制調整管制方式。

對於不動產集中度，立委郭國文指出，央行第一波不動產管制措施時此一比率曾達36.64%，最高時在37.64%，現在已降至36.89%。記者朱漢崙/攝影
對於不動產集中度，立委郭國文指出，央行第一波不動產管制措施時此一比率曾達36.64%，最高時在37.64%，現在已降至36.89%。記者朱漢崙/攝影

國文 央行 房貸

延伸閱讀

匯價預測「星星之火可以燎原」 楊金龍：學到教訓

楊金龍撂狠話盯禿鷹炒匯 台幣終於貶了！判斷標準有哪些？做這事超過3天恐被查

影／新台幣狂升值 柯志恩：高雄傳產毛利少、哀鴻遍野

圖表看時事／台幣狂升抓緊機會換日幣！川普關稅衝擊 圖解匯率、油價變化

相關新聞

央行總量管制引發民怨 楊金龍：會檢討是否排除一般民眾購屋貸款

由於中央銀行對銀行房貸採取總量管制，造成有些民眾房貸被銀行卡住，央行總裁楊金龍今日在財委會答覆立委郭國文質詢時指出，央行...

台新金董座專訪 吳東亮：新新併後拚世界百大

台新金控、新光金控將於七月廿四日完成「新新併」，台新金董事長吳東亮昨天表示，樂見由「新新併」帶動金融業的整併風潮，而台新...

央行：主權基金 三路籌資 …不宜由外匯存底無償撥用

中央銀行總裁楊金龍指出，我國主權基金管理機構的設立資本及其投資資金來源，可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經...

創新反詐騙 證交所獲ESG企業永續教育推廣楷模獎

臺灣證券交易所首度參與遠見雜誌第21屆《遠見》ESG企業永續獎，即以「資本市場投資人反詐騙教育-給你的錢一首歌的時間」方...

分享成功祕訣 台新金董座吳東亮：聽爸爸的話

台新金控董事長吳東亮推動「新新併」的出發點，就是希望能讓父親吳火獅留下來的事業品牌能起死回生，隨著新新併將於七月廿四日完...

玉山金、兆豐金2025年前四月賺逾百億 玉山金 EPS 0.71元

玉山金控、兆豐金控昨（7）日公布前四月獲利，雙雙突破百億元大關。玉山金前四月累計稅後純益113億元，創同期新高，年增41...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。