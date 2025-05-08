央行總量管制引發民怨 楊金龍：會檢討是否排除一般民眾購屋貸款

由於中央銀行對銀行房貸採取總量管制，造成有些民眾房貸被銀行卡住，央行總裁楊金龍今日在財委會答覆立委郭國文質詢時指出，央行總量管制政策若傷害民眾購屋或換屋權益，央行會檢討調整，包括排除民眾購屋房貸，改成只限法人。

所謂和放款集中度相關的總量管制，在於土建融和房貸占全體放款金額的比重，這是除了銀行法第72條之2的30%上限（不動產放款占一家銀行的總存款和金融債券的比重）之外，央行在去年第4季新加入的總量管制要求。

對於房貸集中度，郭國文指出，央行第一波不動產管制措施時此一比率曾達36.64%，最高時在37.64%，現在已降至36.89%，也許之後就回到第一波之前的水準。但現在已聽到很多民怨，尤其是接下來碰到史上最大的交屋潮，交屋量達31000戶，但在央行的總量管制，總額度維持不變之下，銀行只能用舊貸清償的額度來承作新的房貸，使很多民眾無法向銀行貸到款，尤其是換屋族，

郭國文說，就算央行對房貸戶採取簽署切結書的鬆綁方式，但銀行因為怕麻煩仍不願意貸款給這些換屋族，等於想貸款自住、換屋的許多無辜民眾受害，已產生很多民怨，因此要求央行應檢討總量管制措施，包括對法人（指建商）和一般民眾之間的貸款區隔，對法人做總量管制，對一般民眾的房貸則可免除在總量管制的範圍，要求央行評估在下次理監事會議意即6月時調整。

對此，楊金龍則回應，央行對於房市問題都是滾動式調整，對於立委所提出的這些民眾被誤傷等民怨，央行將評估是否對現行的總量管制調整管制方式。