投資詐騙案件層出不窮 基富通設專區、教防詐基本功

投資詐騙案件層出不窮，為引導民眾安心理財，由臺灣集中保管結算所、櫃買中心、國內外30多家基金公司共同出資成立的基富通平台，正式設置「防詐騙專區」，提醒民眾投資理財應掌握「三不三要」原則，並慎選合法可靠的管道與工具，避免匯款至不明帳戶，才不會讓一生的努力付諸流水。

今年來在政府與金融機構積極打詐下，詐騙案件與財損金額都較去年明顯下降，但每月受理件數仍超過1萬件、財損金額逾50億元。而且內政部統計，在各類型案件中，又以假投資高居第一，近半年來財損金額便將近400億元，占所有詐騙案件的財損比例超過六成。

基富通總經理王浩宇表示，近年來投資理財風氣盛行，相對地，投資詐騙事件也層出不窮，而基富通作為國內最大基金交易平台，除了提供選擇多元、友善便利、費用低廉與交易安全的理財環境外，更有責任提醒每位投資人都應該提高警覺，避免誤觸詐騙陷阱，以保障個人財產安全與權益。

因此，基富通於平台上設置「防詐騙專區」，提醒民眾基富通絕不會主動推薦或勸誘申購特定基金或股票，也沒有在LINE、FB等社群媒體成立聊天群組，更不會要求投資人匯款，同時要民眾留意透過電子郵件或其他網站點選連結至基富通網頁時，務必確認瀏覽器的網址列是否顯示為基富通的官方正式網址。

在面對市場上漫天飛舞的消息時，王浩宇表示，投資人應掌握「三不三要」的防詐基本功，「三不」是不聽信來源不明的資訊、不加入陌生投資群組、不使用保證獲利APP或投資平台，「三要」則是要警覺鼓吹入群或勸誘買股資訊、要查證投資管道或商品是否合法、要勇於向警察局或撥打165專線檢舉。

王浩宇強調，投資理財的目的是為了讓自己的未來更有保障，所以更要謹慎選擇合法且可靠的管道與金融商品，及採取紀律、穩健的投資策略，獲取合理的回報，逐步累積個人的財富，千萬別貪圖捷徑而陷入不法分子的圈套，讓一生的努力付諸流水。