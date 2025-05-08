快訊

捷運站伸鹹豬手…波蘭癡漢3萬交保禁離台 被害女：別因對方是外國人而受委屈

查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城

投資詐騙案件層出不窮 基富通設專區、教防詐基本功

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通吉祥物小雞與民眾共同宣導防詐基本功。（基富通/提供）
基富通吉祥物小雞與民眾共同宣導防詐基本功。（基富通/提供）

投資詐騙案件層出不窮，為引導民眾安心理財，由臺灣集中保管結算所、櫃買中心、國內外30多家基金公司共同出資成立的基富通平台，正式設置「防詐騙專區」，提醒民眾投資理財應掌握「三不三要」原則，並慎選合法可靠的管道與工具，避免匯款至不明帳戶，才不會讓一生的努力付諸流水。

今年來在政府與金融機構積極打詐下，詐騙案件與財損金額都較去年明顯下降，但每月受理件數仍超過1萬件、財損金額逾50億元。而且內政部統計，在各類型案件中，又以假投資高居第一，近半年來財損金額便將近400億元，占所有詐騙案件的財損比例超過六成。

基富通總經理王浩宇表示，近年來投資理財風氣盛行，相對地，投資詐騙事件也層出不窮，而基富通作為國內最大基金交易平台，除了提供選擇多元、友善便利、費用低廉與交易安全的理財環境外，更有責任提醒每位投資人都應該提高警覺，避免誤觸詐騙陷阱，以保障個人財產安全與權益。

因此，基富通於平台上設置「防詐騙專區」，提醒民眾基富通絕不會主動推薦或勸誘申購特定基金或股票，也沒有在LINE、FB等社群媒體成立聊天群組，更不會要求投資人匯款，同時要民眾留意透過電子郵件或其他網站點選連結至基富通網頁時，務必確認瀏覽器的網址列是否顯示為基富通的官方正式網址。

在面對市場上漫天飛舞的消息時，王浩宇表示，投資人應掌握「三不三要」的防詐基本功，「三不」是不聽信來源不明的資訊、不加入陌生投資群組、不使用保證獲利APP或投資平台，「三要」則是要警覺鼓吹入群或勸誘買股資訊、要查證投資管道或商品是否合法、要勇於向警察局或撥打165專線檢舉。

王浩宇強調，投資理財的目的是為了讓自己的未來更有保障，所以更要謹慎選擇合法且可靠的管道與金融商品，及採取紀律、穩健的投資策略，獲取合理的回報，逐步累積個人的財富，千萬別貪圖捷徑而陷入不法分子的圈套，讓一生的努力付諸流水。

王浩宇 詐騙

延伸閱讀

平鎮地政所課員機警識破地面師詐騙 守護民眾不動產

臺灣企銀AI科技打造防護網 一年阻詐1.07億元

批中選會「超前介入」 翁曉玲搬資料：過往大多投票先、移送後

防詐達人陳惠澤屆退將加入「百斬計畫」賺獎金 他分析詐騙猖獗原因

相關新聞

央行總量管制引發民怨 楊金龍：會檢討是否排除一般民眾購屋貸款

由於中央銀行對銀行房貸採取總量管制，造成有些民眾房貸被銀行卡住，央行總裁楊金龍今日在財委會答覆立委郭國文質詢時指出，央行...

台新金董座專訪 吳東亮：新新併後拚世界百大

台新金控、新光金控將於七月廿四日完成「新新併」，台新金董事長吳東亮昨天表示，樂見由「新新併」帶動金融業的整併風潮，而台新...

央行：主權基金 三路籌資 …不宜由外匯存底無償撥用

中央銀行總裁楊金龍指出，我國主權基金管理機構的設立資本及其投資資金來源，可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經...

創新反詐騙 證交所獲ESG企業永續教育推廣楷模獎

臺灣證券交易所首度參與遠見雜誌第21屆《遠見》ESG企業永續獎，即以「資本市場投資人反詐騙教育-給你的錢一首歌的時間」方...

分享成功祕訣 台新金董座吳東亮：聽爸爸的話

台新金控董事長吳東亮推動「新新併」的出發點，就是希望能讓父親吳火獅留下來的事業品牌能起死回生，隨著新新併將於七月廿四日完...

玉山金、兆豐金2025年前四月賺逾百億 玉山金 EPS 0.71元

玉山金控、兆豐金控昨（7）日公布前四月獲利，雙雙突破百億元大關。玉山金前四月累計稅後純益113億元，創同期新高，年增41...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。