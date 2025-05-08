第28屆瑞銀亞洲投資論壇 首度增設財富管理專場於新加坡舉行

瑞銀集團宣布，將進一步擴大年度旗艦活動「亞洲投資論壇」規模，2025年於香港主論壇舉辦前一周，增設聚焦財富管理為主軸的新加坡專場。這次活動為延續2024年論壇的成功經驗，瑞銀「亞洲投資論壇」亦已被譽為亞洲地區最具影響力的投資盛會之一。

瑞銀「亞洲投資論壇」：新加坡財富管理專場將於2025年5月22日舉行，旨在回應客戶對全球連結性與深度見解日益提升的需求，同時針對當前變幻莫測的環境分享深入洞察。活動內容將聚焦亞太區最新財富趨勢、新加坡未來60年展望、當前總體經濟環境下的投資機會，以及東協（ASEAN）作為新興投資熱區的潛力。

「亞洲投資論壇」迄今已邁入第28屆，長年以來被視為亞洲首屈一指的投資論壇之一，不僅為與會者提供全球精英領袖的獨到觀點與可執行的投資建議，更為其帶來豐富的投資靈感。去年活動創下歷年新高，吸引超過3,000名與會者，包括全球機構與主權投資人、家族辦公室、資產擁有者、創業家與高資產人士，以及來自30多國的企業高階主管共襄盛舉。

瑞銀亞太區總裁兼財富管理全球聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）表示：「瑞銀憑藉深厚的歷史傳承、全球專業能力與在地洞察，致力協助客戶實現財務目標。作為一個獨特的平臺，『亞洲投資論壇』旨在匯聚本地智慧和全球資源，提供具行動力的投資觀點」。

「去年度論壇無論在參與人數與內容上皆創下歷史佳績，這也讓我們更有信心擴大規模，因而在今年在新加坡增設財富管理專場，藉以回應客戶對全球連結與實用見解的高度需求。」康瑞博進一步補充道。

根據最新公布2025年Extel 亞洲區（不含日本與澳紐）調查，瑞銀榮獲亞太地區企業關係團隊（Corporate Access）榜首，瑞銀亞洲投資論壇及瑞銀大中華研討會亦被評選為區域內前四大最具價值的論壇。同時， 瑞銀在這次Extel調查中亦高居交易與執行（#1 Trading & Execution）及全球研究榜首（#1 in Global Research），並在 2025 年澳洲與紐西蘭Extel調查中包辦企業關係、交易執行銷售、研究與銷售團隊等多項第一。

今年第28屆瑞銀「亞洲投資論壇」以「解鎖未來，以韌馭新」為主題，將深入探討人類在面對不確定環境下的創新與應變能力，並聚焦突破性科技所帶來的投資機會，以及總體經濟、政策貿易與社會挑戰等當前關鍵投資議題。

瑞銀「亞洲投資論壇」將於5月底舉辦一系列重要活動，內容涵蓋多項投資人關注的焦點議題。此次活動將囊括亞太家族辦公室高峰會、避險基金資料智慧論壇、交易座談會、專為CIO（投資總監辦公室）設計的「Fireside Track」專場，以及連續兩天由政策制定者、產業領袖、暢銷作家、學者及瑞銀分析師與專家帶來的深度對談與精闢見解。活動將邀請多達90位重量級演講嘉賓，深入探討投資人當前最關注的幾大主題，包括：

全球經濟展望，應對不確定性的因應之道：由全球頂尖經濟學家Raghuram Rajan博士及Olivier Blanchard教授將就總體經濟前景、關稅、經濟衰退及通脹風險進行討論。

在不確定時代的貿易現況：前世貿總幹事兼歐盟委員 Pascal Lamy與作家兼貿易專家Dmitry Grozoubinski就貿易戰的緊張局勢展開關鍵對談。

瞬息萬變的地緣政治 -《金融時報》作者兼編委會主席Gillian Tett和著名經濟學家Jeffrey Sachs將探討全球地緣政治穩定所需的條件與對全球經濟的潛在影響。

人工智慧與科技的未來：多場與AI和前瞻科技相關的座談會將登場，包括獨具慧眼的暢銷書作家兼Singularity 創辦人Peter Diamandis； 斯坦福大學NLP小組的Bill MacCartney； 以及著名作家、劍橋大學首任DeepMind機器學習教授Neil Lawrence教授。

本屆瑞銀「亞洲投資論壇」期間，與會者還將欣賞到世界著名的太陽馬戲團（Cirque du Soleil）享譽國際的演出《KOOZA》，度過奇幻的歡樂夜晚。 瑞銀很榮幸成為這次演出在香港的合作夥伴，該演出將於2025年5月21日起拉開帷幕。

瑞銀「亞洲投資論壇」為亞太地區企業高管交流提供理想的平臺。與會者可在論壇期間，和六次實地考察及企業拜訪行程中，有機會與亞太地區最重要的公司管理層進行交流，深入了解他們所面對的挑戰，並獲取第一手產業動態與未來發展趨勢。