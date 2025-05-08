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元大銀推出全新信貸 以日計息、隨借隨還

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「元大證券客戶專屬信貸」庫存即財力，以日計息、隨借隨還，線上申貸再抽萬元刷卡金。(元大銀行/提供)
「元大證券客戶專屬信貸」庫存即財力，以日計息、隨借隨還，線上申貸再抽萬元刷卡金。(元大銀行/提供)

當資金調度成為實踐規劃的關鍵時，選擇一個彈性、可靠的金融工具便顯得格外重要。元大銀行秉持陪伴客戶實現目標的初心，推出「元大證券客戶專屬信貸專案－元氣循環貸」，以更彈性、便捷的貸款機制，協助客戶靈活穩健運用資金並實踐未來藍圖。

元大證券客戶專屬信貸專案是專為元大證券與元大銀行活期（或儲蓄）存款客戶量身打造的專案方案。該專案最大特色，在於結合了多項貼心設計：優惠年利率僅3.88%起、手續費優惠最低新臺幣2,888元，並採用隨借隨還機制，以日計息、無需綁約，讓資金運用更具彈性。同時更創新導入「以證券庫存估算收入」的方式，協助計算貸款額度，省去繁瑣的財力證明檢附流程，對於資金需求彈性高的投資族來說，無疑是一大利多。

元大銀行表示，在信用貸款申請流程簡化方面，客戶只需透過線上申請流程，最快15分鐘內就能開通額度、立即取得所需資金，無需親臨分行、不需電話聯繫，也免除面對面對保的繁瑣流程 ! 這樣的設計讓申貸過程更為流暢，讓有緊急資金需求的客戶能即時應變，提升整體使用效率。

為保障用戶資料安全與防範偽冒申請，元大銀行同步導入多項數位身分辨識模組，包括人證比對、證件真偽辨識、活體辨識、OCR光學辨識等，全面提升審核流程的精準度與安全性，有效降低因證件偽造或盜用所造成的風險。此外，這些技術亦具備高度擴充性，未來更可望延伸應用至線上開戶、其他數位服務流程，進一步實現無紙化與高效率的金融作業。

投資族群對於財務管理的需求日益多元，透過元大證券客戶專屬信貸專案，提供全方位的金融服務，讓資金不再受到限制，幫助投資族群以更彈性的方式實現目標。未來，元大銀行將持續推出更多創新金融方案，即日起，有興趣進一步了解該信貸專案的客戶，可透過元大銀行官網查詢詳細內容，或至全台營業單位進行諮詢。無論是短期資金調度、長期財務規劃，元大銀行都將持續陪伴在側，與客戶一同打造更穩健、靈活的財務未來。

信貸 元大

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