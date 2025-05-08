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「國民 ETF」00878 5月19日將除息 近三天日均交易量達7.4萬張

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣「富」女愛理財！臺灣證券交易所統計至2025年4月最新資料顯示，女性總開戶數為6,910,011戶，高於男性的6,407,244戶，數據顯示，越來越多女性投入理財行列。國泰投信表示，旗下第一大檔ETF國泰永續高股息（00878），不僅擁有國民ETF之稱，更是集保結算所統計家庭主婦最愛的ETF，近日更搭上00878除息話題，除息日為5月19日，最後申購日為5月16日，公告後帶動成交量上升，近三日平均日成交量達7.4萬張，5月5日時逢台股下挫，00878更達9.3萬張交易量。

國泰投信投資長鄭立誠表示，母親節將至，台灣有不少家庭由「媽媽」擔任財務長角色，他也針對主婦菜籃族、上班婦女、以及高齡屆退族，提供三大族群資產配置建議法，鄭立誠建議媽媽理財其實只要參考最基本的股債64經典配置法。鄭立誠建議，較年輕需要兼顧家庭跟工作的，六成股票可拉高市值型部位，但進入壯年或屆退族，則應適度增加高股息ETF的比重，以屆退族來說，高股息ETF的占比要有7成以上。

以家庭主婦最愛的00878為例，其選股邏輯緊跟趨勢且落實產業分散，00878採現金殖利率加權，結合ESG及享配息機制，標的都是強而有力的優質企業，產業配置多元，且自2020年成立以來，以「首檔季配息有收益平準金的台股ETF」之姿闖蕩江湖，迅速成為市場的當紅炸子雞，擄獲眾多投資人的心，受益人數穩定成長。

截至5月2日，00878最新受益人突破172萬人，穩站台股ETF受益人數冠軍寶座，基金規模同樣以驚人速度竄升，今年2月規模超過4,000億元，是台灣ETF史上以最快速度達到該里程碑的ETF，截至5月6日，00878的規模已超過4,214億元，顯見市場青睞程度之高，國民ETF稱號實至名歸。

國泰投信ETF研究團隊分析，近期匯市動盪新台幣狂升，出口產業大受打擊，反之，對於內需股、資產股及仰賴進口的產業則有機會享紅利，因成本降低而提高購買力，而水泥與紡織等具有較高資產的產業則相對有保值效果，有望成為受惠族群，攤開00878成分股來看，內需相關的電信、食品工業、水泥、紡織、橡膠等業別，加起來權重有將近兩成，讓00878在這波匯市動盪中衝擊較小，也順勢成為投資市場焦點，後市表現值得期待。

ETF 高股息

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