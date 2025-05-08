聽新聞
0:00 / 0:00

經濟快評：Fed 暗示停滯膨脹風險升高 基調偏向鷹派

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）7日會議決定維持利率不變，完全符合預估；會後聲明中有3處文字改動，凸顯Fed擔憂經濟面臨「停滯膨脹」風險，整個基調稍稍偏向「鷹派」。

第一，聲明一開頭，就新增了「雖然淨出口變動影響數據」半句，顯然是針對第1季實質國內生產毛額負成長0.3%而言；但下文中仍陳述「經濟以堅實的速度擴張」，顯示Fed並不認為經濟已然惡化，且不會因為第1季經濟萎縮就改變現有的審慎立場。

第二，對於經濟展望的不確定性增加，Fed又多用了「進一步（furgher）」一語；而既然不確定性更高，Fed決策也將「進一步」審慎。

第三，也是最重要的一處改變，就是新增加了「並判斷失業升高與通膨升高的風險都提高」這半句話，可以解讀成Fed認為「停滯膨脹」的風險升高。

綜合觀察這次會議的決策，顯示Fed的立場更趨向審慎，仍維持緩步降息立場。儘管市場預期6月將會降息，但由於4月就業數據仍然堅實；因此除非接下來的就業數據劇減，或通膨進一步下降，否則6月降息的不確定性也將「進一步」提高。

Fed 美國聯準會 降息

延伸閱讀

大陸分析師評增量政策：抵關稅衝擊 爭美中談判籌碼

大陸央行逾半年後再次降準降息 明確貨幣寬鬆立場應對關稅衝擊

00687B價格回檔不用太過緊張？經理人：美國公債仍可作為投資保護傘

日本人不出門了？通膨與飯店房價高漲夾擊 黃金週出遊意願降低

相關新聞

感恩父親吳火獅 吳東亮聽從安排從傳產業走向金融業

台新金控董事長吳東亮出面推動新新併的最重要的出發點，就是希望能把父親吳火獅留下來的事業品牌能起死回生，如今新新併將在7月...

台新金董座吳東亮：新新併完成 更有進軍海外利基

「新新併」即將在7月24日完成，台新金控董事長吳東亮今日在接受本報專訪時，暢談未來推動金控整併乃至於整個業務版圖發展的規...

專訪／助家族起死回生 吳東亮：對父親有所交代

台新金（2887）與新光金（2888）獲得金管會核准，成為台灣首宗金融控股公司合意併購案，標誌著台灣金融業整併與國際化發...

最會併購的銀行家 吳東亮：台灣應拚進世界百大銀行

台新金歷經13次大小併購，雖然過去因彰銀困局深陷17年才脫身，但最後成功合併新光金，躋身台灣前4大金控。最大推手台新金董...

紙本 OUT！集保 eNotice 突破百萬 投資人搶搭數位浪潮

「我已經加入集保eNotice平台，以後所有股票的除權息發放通知都會收到eMail嗎？」隨著股東會後除權息旺季即將到來，...

AI 幫保險業從理賠到風控全升級！勤業眾信揭未來藍圖

在AI技術快速演進與氣候風險升高的雙重壓力下，保險業正進入「智慧化＋永續化」的轉型新階段。勤業眾信聯合會計師事務所與國立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。