台新金董座吳東亮專訪／幫家族起死回生 對父親也有交代

台新金控（2887）與新光金控（2888）合併，為國內首宗金控合意併購案，標誌著台灣金融業整併與國際化發展的重要里程碑。

耗費20年，才終於讓兩家金控邁向新的下一步，台新金董事長吳東亮昨（7）日接受本報專訪時感性地表示，「能夠幫家族起死回生，哪一天我看到我老爸也能對他有所交代了」。

吳東亮口中的父親，就是新光集團創辦人吳火獅，早年是商界知名人士，經營領域遍及紡織、合纖、瓦斯、百貨食品、建設、保全及電腦、保險各方面。吳火獅育有四子，吳東亮排行第三。

談到合併這一路上的總總，吳東亮有感而發的說，「（推動合併案）是用了我的事業、我的生命，因為我很努力地在賣命，能夠幫助家族起死回生，這很值得，哪一天我看到我老爸也能對他有所交代了。」

吳東亮一直以來就對父親有很深的感情，「父親對小孩子不是很兇的那種，教的不是正規的學校教育，也不是喜歡長篇大論的人，那是一種身教，直接做給你看。」

父親的教育在他成長的過程中扮演重要的角色，從父親身上學到一生當中最受用的，就是「做事情要認真」、「維持現狀即是落伍、研究發展才會成功」、「要對人家好」，這幾個做人做事的道理。

他也透露，「當初會開銀行也是我父親的意思」，在早年台灣企業界是靠美援的時代，很辛苦的，所以台灣的企業界每天都想做銀行，這也是為什麼政府一開放，那一輩的老闆們都說要加入，「我父親也叫我要做銀行，這是我父親給我的一個機會。」

在成長的路上，吳火獅一直給吳東亮很多的「機會」，即使吳東亮當時的本業是新纖，但是在外的兼任經歷卻相當豐富，像是他曾任第一銀行、台北企銀董事，華南銀行監察人、新光人壽、新光產險常務董事，以及華僑信託常務董事等，可以說是在金融業經歷相當豐富，也因此當他要籌備銀行時，有了這些經驗，就不會怕也比較有信心，吳東亮說，「這些經驗就是我老爸幫我籌備的，當然我也很聽話，老爸叫我去哪裡我就去哪裡。」在當時的14家新銀行裡面，只剩下六家，其中台新就存活的不錯，後來還變成金控。