台新金董座吳東亮專訪／台新新光金 拚往上再成長

台新金（2887）董事長吳東亮昨（7）日接受本報專訪指出，台新金與新光金（2888）合併後，最關鍵是做好整合平台，發揮綜效，往上再成長，這是承諾，也是使命。

吳東亮說，合併後的台新新光金控，保險業務與其他業務各占一半，未來表現會比較平穩，對抗景氣循環波動會好一點。對於股東，合併是為了賺錢，可以繼續發股利給股東，未來希望朝好的方向走。

兩家金控大大小小子公司客戶數加起來有將近1,000萬，股東接近100萬人，員工亦有3萬人，「這是很大的平台，很大的工程，一定要做得好，這也是對政府、投資者、員工及客戶的承諾」，他希望台新新光一起將這個平台發揮綜效，並且向上成長，這是所有台新新光人的承諾跟使命，而他們也規劃在未來將在一年半至二年時間內，將四大子公司完成整併。

吳東亮說，合併過程最怕「亂砍人」，因此台新新光金也將作組織架構的調整，以收留才之效，同時也聘請很多國際級，包含合併、IT、財務等顧問，來進行組織微調。

至於外界關注的新金控人事布局，外傳新光金控董事長魏寶生可能出任台新新光金控副董事長，對此，吳東亮則表示，「不能洩露太多天機。」相關高層人事都要再安排，但這兩年來魏寶生經營新光金、新壽的成果很好，因此未來在合併後的金控絕對安排重要職務。

以下為專訪紀要：

問：台新金與新光金合併後，最想做的事是什麼？

答：第一件事當然就是把合併做好，兩家公司加起來，客戶數1,000萬人，股東接近100萬人，員工3萬人，是很大的平台，一定要做得好，我們對政府、股東、客戶的承諾，就是要一起把整合的平台做好，發揮綜效，往上再成長，是承諾、也是使命。

合併後子公司業務各有消長，看好合併之後的保險、其他業務占比各半，資產的分布上將更平衡，也更能抵禦市場波動。

帶動整併潮 顯現正面影響

兩家金控的合併帶來的影響是正面的，會讓整個行業更健康，台灣過去沒有世界百大銀行，因此希望藉由新新併帶動台灣併購潮此案例帶動金融整併，期待有一天台灣能整併好，看誰最先進入百大，不論是公股還是民營，這對台灣都是好事。而未來台新新光金控也將「深耕台灣、立足亞洲、放眼世界」，積極向海外拓點，跟著客戶到全世界。

問：可以談談合併後的留才及人事安排？

答：平台整合預計要一年半到兩年，中間要設計組織，怎麼把最好的人才留著，要花很多腦筋，會盡量留，可能很多高層，會變成副董或調到其他單位，各種方式都有可能，台新及新光可能或多或少都有本位主義，要有清楚的方向，這次請很多國際級顧問，像合併顧問、IT顧問，進行微調。合併要有綜效，最怕亂砍人，組織排好，好的人要好好留下來，最後帶動成長。

問：你要怎麼回到父親時代的榮景？

答：過去國壽與新壽有很長一段時間，一直是市場前兩大壽險公司，當時新壽老臣吳家錄還在的時候，靠的就是從鄉村包圍城市，鄉村反攻回來，所以有一段光榮的歲月，這幾年新壽的人才很好，雖然管理上有疏失，但這幾年我也推薦很多人，新光金一直在改善，經過合併可以浴火重生，很快有不同的面貌可以表現，新光是老字號，台新的品牌比較新，希望未來把新的元素納進來。

問：台新銀行跟著客戶走，配合台商供應鏈移轉或擴張，最新海外布局規劃為何？

赴海外拓點 配合台商布局

答：目前台新銀行配合台商在亞洲布局，海外據點有日本東京分行及福岡支行，利有香港、新加坡、馬來西亞納閩及澳洲布里斯本分行，辦事處則有中國大陸上海、越南胡志明、泰國曼谷、緬甸仰光，而今年三月底獲准設立菲律賓馬尼拉辦事處。至於新光銀方面，目前則有香港分行，並鎖定新加坡設分行。

問：怎麼看新光三越人事紛爭？

答：我覺得企業如果經營得好，就要支持讓他繼續下去，尤其是年輕的團隊更要支持，新光吳家可以站在監督立場，不一定要自己來，過去新光三越因為董事長吳東興過世，後來由日本人接任董事長就是我的建議。

我跟我哥哥吳東進對於新光三越很有感情，因為他與我對新光三越都有貢獻，一開始是我父親的關係，父親找三越來技術合作，在父親過世前，還飛去日本，拜託三越來參與合資，但執行時我父親離世，簽約的人是哥哥吳東進，後來他也忙，就交給吳東興。

問：可否談談父親對你的教育及你對孩子的教育？

答： 我父親給我的，不是正規的學校教育，他不會看我的成績單，也不會兇我們，他有一點特別好，就是身教很好，他不是一個會講長篇道理的人，他是就是做給你看，當然我也是聽話的小孩，所以一路聽他的話走到現在。

我的兩個兒子，一個在從事服裝設計，一個在台新金內部歷練，已經在做台新人壽副董了，怎麼說，就是So far so good，兩個孩子都聽話，應該是媽媽（彭雪芬）教得不錯。

死利差互抵 壽險應急利器

問：近期川普關稅效應及台幣狂升，對壽險業營運造成很大衝擊，可否談談對壽險業應急措施的相關建言？

答：這一部分要很小心因應，未來川普的政策是否有很大的調整很難講，不過金融業的投資面，分兩塊來看，一個是銀行，一個是壽險。銀行部分，多數做短天期，影響不會太大。但是壽險的部分就不同了，過去我們常常說，保險業要面臨利差、死差、費差，但其實台灣還多了一個匯差，這跟歐美有很大的不同，尤其歐美市場胃納量夠大，沒有像台灣這樣，把資金移往海外，購買不同幣別的商品，這就是為何我們比其他國家，還多了匯差的風險。

這次金管會找壽險業談短期的應急方案，就有業者提出拿死利差互抵的方式，解決台幣大幅升值，產生的匯差。這主要是過去在實施新的外匯準備金新制時，許多申請實施的業者，在這波台幣大幅升值時，第一桶金已經用完了。

問：你建議金管會把死利差互抵作為應急建議嗎？

答：我認為死利差互抵，可以視為壽險業因應匯兌風險的第二桶金。就像過去我們說的，壽險業常常為了波動不大的新台幣匯率提存了大量準備，而外匯準備金新制如果是第一桶金，死利差互抵可視為第二桶金，面對新台幣暴力升值時，可以拿出來使用，而且死利差互抵已經有業界在使用，何不開放整體業界都使用？

問：整體業界死利差互抵的額度有多大？新光人壽的水位如何？

答：看整體業界，預估會有6,000億元左右，新光金則有1,000億元水準。

問：在合併後，未來台新新光金控旗下的人壽，面臨明年的接軌，是否可以安然度過？

答：現在第四階段的寬容措施最後版本還沒出來，不過因為兩家金控的合併，未來在接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號）及TW-ICS（新一代清償能力制度）時，重新調整資產負債，帳上5,000億至6,000億元，可以分年沖回，另外在CSM（合約服務邊際）商品部分，過去台新金旗下的台新人壽（原名保德信人壽）賣的都是這些商品，現在新光人壽也賣得非常好，這都有利於未來接軌。

推動亞資中心 要跨步前行

問：如何看川普關稅、新台幣強升，台灣如何因應？

答：匯率波動大對大企業資金調度沒有問題，但有問題的是傳產，最怕的就是東西出不去，當物流斷鏈，金流也斷鏈，一斷鏈銀行就面臨倒帳危機，我們會密切關注這件事，但也不完全是壞事，因為進口商就很高興，對廠商來說現在就是要調整體質，就如同80年代，台灣工廠外移也造就很多隱形冠軍。

政府也看到了市場上面臨的重大挑戰，並提出許多因應方案，包括880億元的出口供應鏈支持方案以及高達4,100億特別條例，支持產業因應包含關稅貿易等國際局勢的重大需求，加上信保基金、海外信用保證基金等地支援，會比較安定。

對於川普的政策，現在各國就是摸著石子過河，就像是兩人在森林看到熊，不是要跑比熊快，只要比另一人快就可以，因此希望希望台灣的關稅至少比競爭對手還要低就可以，才不會影響到台灣的競爭力。

問：可否談談你對核能的看法？

答：核能部分，過去工商協進會一直希望能源供給能夠多元化，這兩年台新也辦了辦很多論壇，我認為，充足安定供電是最重要的，核能問題遲早要面對的，尤其AI應用起飛，耗電量非常大，所以我們在供電這一塊，應該要有突破，現在核三要停役就很可惜，最好的做法就是延役，最安定也最省錢，因為一旦停役，未來要重啟的代價太大，至於SMR小型核電，也值得研究。

問：怎麼看產業界面臨匯率的問題？

答：從台幣升幅來看，大的企業資金調度比較沒問題，而傳產受影響大，尤其是生產事業最怕東西出不去，一旦物流斷鏈，就代表金流就斷鏈，銀行就會發生倒帳，這些問題比較擔心。

不過，從匯率往上走，對經濟不是壞事情，廠商要怎麼調整體質，政府對產業提出支持方案，金額逾900億元，同時應該考慮擴大信保基金與對外融資保證基金的額度，對外國保證機制量能都可以擴大。

問：政府積極推動亞洲資產管理中心，台新銀也搶下財管2.0門票，如何看待台灣發展亞洲資產管理中心的機會與挑戰？

答：台灣金融產值佔GDP僅約6％，但新加坡卻有13％、超過兩倍，台灣有這麼好的教育、人才、監理單位等，我們好好做還可以再成長。

政府推動亞洲資產管理中心，台新銀行很早就瞄準財富管理市場，在新加坡與香港分行設有私人銀行服務，台灣大方向上做得不錯，但我們競爭對手是香港、新加坡，其商品法規、外匯制度和稅務等都優於台灣，台灣所有條件都具備，銀行、銷售部隊都在，只要相關條件一放鬆，就能放開腳步往前走，提升台灣金融產業在GDP占比。