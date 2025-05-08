台幣匯率連二貶 央行鎮守30關…澆熄市場強烈升值預期

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行展現鎮守30元整數關卡魄力，澆熄市場對新台幣強烈升值預期。路透
中央銀行展現鎮守30元整數關卡魄力，澆熄市場對新台幣強烈升值預期。路透

中央銀行展現鎮守30元整數關卡魄力，澆熄市場對新台幣強烈升值預期。新台幣匯率昨（7）日貶值1.5分，收在30.295元，連兩貶，市場交投熱絡、買賣力道大致均衡，昨日續創21.12億美元成交巨量。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.15%，主要亞洲貨幣升貶互見。一連休市兩天的主要貿易對手國貨幣韓元落後補升、昨天強漲1.16%，日圓與星元匯率也分別升值0.12%與0.1%。

為刺激經濟，大陸昨天宣布降準降息，拖累人民幣匯率昨天下挫0.15%，新台幣則是貶值0.05%。

匯銀主管指出，央行數招齊發，揚言將動用專案金檢抓炒匯投機客，且再度重申美國並未要求新台幣匯率升值，在外匯市場更「嚴加看守」，促使市場對新台幣匯率升值預期降溫，昨日全天新台幣匯率都在30元以下、未見29字頭。

展望後市，大型國銀外匯交易員認為，隨市場恢復平靜，新台幣匯率未來將跟隨國際匯市波動，預估短期仍位於30~30.5元區間波動。

回顧昨天盤中交易，匯銀主管說，出口商仍逢高拋匯，但進口商也進場買美元，外資則是雙向操作，匯市交易力道轉趨平衡，央行緊盯盤中交易，時不時進場調節，但未見顯著操作方向。

韓聯社報導，南韓央行總裁李昌鏞指出，亞幣上漲部分原因是美國政府向亞洲國家施壓。但我外交部澄清，我國行政院經貿談判辦公室曾對外說明，這次對美關稅談判並無涉及匯率議題。

台幣匯率 央行 新台幣

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