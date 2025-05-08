央行：主權基金投資目的「操作原則」大不同

中央銀行強調，主權基金投資目的、操作原則及投資標的均與外匯存底不同，他國多以專法或依公司法規範主權基金管理機構之設立及運作。

央行指出，外匯存底投資有三大原則，安全性與流動性最重要，接著才考慮收益率；至於主權基金，顧名思義為政府的基金，主要是管理國家財富，例如石油等自然資源收入、財政盈餘等，進行投資管理。

主權基金目的在創造更多財富，操作原則偏重較高風險與低流動性資產，以換取較高報酬率，投資標的涵蓋公債、公司債、股票、私募股權、房地產（基礎建設）等，收益具較高不確定性。

央行主張設立國家主權基金應訂立專法、設立獨立專責管理機構，主因是主權基金創造國家財富，管理機構的組織、人事、預算、薪資須具彈性，現行國營事業管理法、人事法規、預算法及其他相關法規無法因應其需求，須由政府制定專法規範處理。

另外，主權基金管理機構為提升長期投資績效，追求高報酬同時亦須承擔高風險；因景氣有榮枯，遇經濟不景氣時，主權基金可能出現大幅虧損，2022年挪威政府退休基金虧損1,670億美元，占2021年底總資產的13.3%，同年韓國投資公司（KIC）損失297億美元，占總資產14.5%，若未訂專法，給予合理管理彈性，該機構極易因短期市場劇烈動盪導致大幅虧損，而受到立委質疑及監察院彈劾，影響正常運作及長期投資決策。