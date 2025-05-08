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分享成功祕訣 台新金董座吳東亮：聽爸爸的話

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
「新新併」七月將正式完成，台新金董事長吳東亮昨感性說，未來有一天看到父親，他也有交代了。記者胡經周／攝影
「新新併」七月將正式完成，台新金董事長吳東亮昨感性說，未來有一天看到父親，他也有交代了。記者胡經周／攝影

台新金控董事長吳東亮推動「新新併」的出發點，就是希望能讓父親吳火獅留下來的事業品牌能起死回生，隨著新新併將於七月廿四日完成，吳東亮的心願就是順利完成整併，他說，「能幫家族起死回生，未來有一天看到父親，我也有交代了」。

新光三越百貨改選近日受外界關注，吳東亮表示，他願意繼續支持姪兒吳昕陽，他說，「年輕人做得好，就應該給機會。」這是他當初支持吳昕陽的理由，未來也將繼續支持。這也被解讀為若吳昕陽出來選董事長，吳東亮會給予支持。

外界好奇新光金創辦人吳東進在這次改選扮演的角色，吳東亮也幫大哥吳東進說話，「我和我哥哥對三越都有出力，當初是父親找三越來技術合作，而三越的入股合作，則是在大哥手上完成」，所以他也很能明白大哥對新光三越的感情。

吳東亮從小就是高材生，建中、輔大畢業，之後赴美取得ＭＢＡ，在父親的安排下，吳東亮先是進入傳統產業，主掌新纖，之後父親又安排他到多家銀行擔任董事、監察人，包括一銀、中華開發、台企銀、華僑信託都有他的足跡。

吳東亮已經工作五十年，，他說，在傳產和金融業各卅年，其中有十年是重疊的，也因此讓他在創辦台新銀行時，早已金融歷練豐富，而且更能將心比心了解企業戶的需求，被問到能在事業上獲致成功最大的原因是什麼，吳東亮總結只有一句話，「聽父親的話」。

台新金控 吳東亮 新光三越

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