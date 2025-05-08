台新金董座專訪 吳東亮：新新併後拚世界百大

台新金控、新光金控將於七月廿四日完成「新新併」，台新金董事長吳東亮昨天表示，樂見由「新新併」帶動金融業的整併風潮，而台新新光金控更有走出海外擴張版圖的利基，台新銀行會更積極向海外拓點，同時努力朝世界百大銀行目標邁進。

吳東亮說，期待更多金融業者一起去打國際盃，「看誰最先進入百大，這對台灣也是好事。」未來台新新光金將以「深耕台灣，立足亞洲，面向世界」 為三大目標。

吳東亮昨接受本報專訪，身兼工商協進會理事長的他也對電力、關稅戰等議題發表看法。針對核三廠二號機將於十七日除役，他認為除役很可惜，現在雖沒缺電，但往下去就不一定了，尤其ＡＩ的發展更加耗電，且核三停了，之後要恢復得花更大的代價，因此朝野要有合理的協商共識，「這是大家期待的事，重啟代價太大了」。

而美國總統川普上任後啟動關稅戰，吳東亮說，很多台商的基地在越南，壓力也很大，生產事業就怕產品出不去，否則就要找倉庫、甚至停工，物流斷了，金流就會斷掉，這些連鎖效應會造成銀行倒帳。

未來台新新光金控將成為國內第四大金控，吳東亮指出，「重點不是在台灣比，而是要走出去。」對於國內服務業的低薪問題，他指出，台灣銀行業的薪資水準名列服務業的第三、四名，但服務業整體來看很低薪，金融整併可透過更壯大金融業，進而提高金融業在ＧＤＰ（國內生產毛額）的產值，改善服務業低薪的狀況。

談到台新新光金控成立後的努力目標，吳東亮說，台新去年在成立卅周年訂定新的工作標竿，以認真、創新、永續作為新的工作精神，他回憶父親新光集團創辦人吳火獅從小教導他，不論生活及做事都要認真；在他看來，創新就是學習，父親最常訓勉「維持現狀就是落伍，研究發展才會成功」，代表的就是認真和創新，也將是未來金控努力的標竿。

吳東亮說，「新新併」的通過只是開始，重頭戲在於之後銀行、保險、證券、投信等四大子公司的合併，他仔細盤點，加起來客戶數多達一千萬戶、股東近百萬戶，員工有三萬人，這是非常重大的工程，一定要做好。他說，合併過程最怕「亂砍人」，因此台新新光金也將調整組織架構，以收留才之效。

談到未來台新新光金擴大海外版圖，吳東亮指出，台新銀早已配合台商赴亞洲布局，包括東京、福岡、香港、新加坡、馬來西亞、布里斯本和緬甸，菲律賓正在申請。

他說，不只東南亞，未來也想去美國、歐洲設點；歐洲方面，他舉立陶宛和台灣經貿關係升溫為例，也可作為設點考量。