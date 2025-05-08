中信參與國際金融交流

延續中信金（2891）創辦人辜濓松積極參與國際經貿組織、關注國際金融業務交流，致力促進臺灣與亞太金融業發展之精神，中信銀副董事長詹庭禎於今年5月4日至7日親率多位主管赴義大利米蘭，參與亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）第58屆年會，與日本、印度、越南、義大利及奧地利等各國銀行高層進行雙邊會談，探討亞洲金融業面臨的挑戰與發展對策。

時隔近十年，ADB年會再度回到歐洲舉辦，首度擔任地主國的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）親自出席支持，勉勵ADB會員國共同攜手合作，促進國際金融業的健全與榮景。本屆年會主題為「分享經驗、共創明天」，探討銀行業的未來、永續能源的數位化途徑、利用數位轉型造福人類等議題，邀請包含財政部長莊翠雲在內共計ADB 69個會員經濟體之財政部、中央銀行、政府官員、金融機構、民營企業、國際組織、學者等，約5,000名代表參與。

中國信託銀行於ADB年會期間循往例舉辦「中國信託餐會」，出席者包含財政部部長莊翠雲、銀行公會理事長董瑞斌、國際合作發展基金會秘書長黃玉霖、駐米蘭台北辦事處總領事林讚南、ADB多位重要官員等，以及各國重要銀行高層代表、當地企業及臺商代表近50位賓客出席盛會。

詹庭禎指出，中國信託銀行今年以品牌總價值36.22億美元，榮登英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」第96名，成為唯一獲選全球百大的臺灣銀行業者，締造11度穩坐臺灣銀行業第一的輝煌紀錄，顯示中國信託銀行的實力，已達國際級金融機構水準。

中國信託銀行海外版圖聚焦大中華、日本、東南亞與北美四大區域，近年積極整合海內外370處跨境據點資源，是臺灣最國際化的金融機構，也是客戶拓展國際業務的最佳金融夥伴。其中東南亞布局完整，於新加坡、印度、越南皆設有分行，印尼與菲律賓設有子行，馬來西亞與緬甸設有辦事處，2022年正式成為泰國LH Financial Group Public Company Limited最大股東，為泰國擁有最多分行的臺資銀行，於東南亞的海外布局版圖向前邁出一大步。

ADB成立於1966年，總部設於菲律賓馬尼拉，會員國從最初31國，至今已涵蓋包含亞太地區49個及非亞太地區20個共計69個會員國。中國信託金控創辦人辜濓松自1994年起以行政院顧問身分出席ADB會議，積極參與國際經貿發展事務。