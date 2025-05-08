遠東銀、高雄銀股東結構變動不大

遠東銀（2845）、高雄銀最新十大股東出爐，主要股東結構維持穩健，並未有重大變動，遠東銀主要股東仍為集團事業，除遠東銀員工持股信託專戶躍升為第二大單一股東，持股比增至4.28%外，遠東新世紀則是新進榜為第十大股東。

高雄銀最大股東仍是持股四成多的高雄市政府，外資指數股票型基金（ETF）持股略減，但仍位列十大股東名單。

遠東銀與高雄銀的主要股東，前者為遠東集團相關投資公司，後者則是高雄市政府與主要民股晉禾集團與高雄陳家相關，因此十大股東陣容基本維持穩定。

近年來銀行股獲利多呈現穩定成長，遠東銀去年獲利創新高，高雄銀在大幅現金增資後獲利動能也顯著回復，今年來獲利增長強勁。

遠東銀最大股東仍是裕元投資，持股比4.83%，遠東銀員工持股信託專戶持股比近一年來則是上升0.21個百分點，增至4.28%，持股張數增加了1.7萬張左右，與裕利投資並列第二大單一股東。另外，遠東新世紀則是新擠進遠東銀十大股東，以持股比2.55%居第十大單一股東。

高雄銀十大股東中，高雄市政府穩居最大股東，民股兩大勢力晉禾集團、高雄陳家則是各持股約近兩成、近5%，變化不大。