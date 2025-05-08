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玉山員工持股躍最大股東 年興陳家排第二 新加坡主權基金退榜

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控。 玉山金提供
玉山金控。 玉山金提供

玉山金（2884）最新十大股東名單顯示，長年名列第一大股東的年興陳家，首度被玉山員工持股信託超越，玉山銀行信託財產專戶以4.37%持股比重，登上第一大股東。

至於年興紡織創辦人陳榮秋家族的榮淵投資，則以0.03個百分點差距退居第二；另原為第四大股東的新加坡主權基金已退出前十，挪威央行主權基金退一名至第七大。

截至去年底，玉山金第一大股東為員工持股信託的玉山銀行信託財產專戶，持股69.8萬張或4.37%首度登上第一大股東，以約4,000張的些微差距超越榮淵投資。事實上，玉山經理人及員工持股比例相當高，尤其是核心經理人持股超過1,000張的應是金控最多，協理級的也多在百張以上，據了解，玉山員工及其親屬的持股占比達到二成。

至於榮淵投資持股4.34%排第二，不過，據去年5月時申報資料顯示，陳榮秋家族還透過福園投資、攀達投資以及陳洪雲等，合計持有玉山金來到5.105％。

第三名仍與上年度相同是摩根士丹利投資專戶，持股2.4%。而第四名之後的變動大，較受矚目的是原為第四大股東的新加坡政府主權基金投資專戶，一年來已退出前十，取而代之的是新制勞工退休基金持股1.37%。

第五位是先進星光先進總合國際股票指數基金，持股1.33%較上年提高，排名前進二位。第六名為梵加德新興市場股票指數基金，持股1.21%，名次亦較上年度上升。

主權 信託 玉山

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