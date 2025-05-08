玉山金、兆豐金2025年前四月賺逾百億 玉山金 EPS 0.71元

玉山金控（2884）、兆豐金控（2886）昨（7）日公布前四月獲利，雙雙突破百億元大關。玉山金前四月累計稅後純益113億元，創同期新高，年增41.2%，每股純益（EPS）0.71元。兆豐金前四月稅後純益101.8億元，年減27.8%，EPS為0.69元。

4月全球資本市場在川普啟動對等關稅衝擊下，掀起全球股災，債市也隨之動盪，衝擊金控投資操作，市場普遍預期金控4月單月獲利恐下滑，昨天玉山金與兆豐金率先公布獲利。

玉山金4月單月稅後純益25.1億元，跟3月比下滑17%，主要與核心子公司玉山銀行4月財務操作收益減少，獲利較前月衰減約6億元、減少約18%有關。但因第1季大賺因此玉山金累計前四月獲利113億元，年增逾四成，續創歷史新高。玉山銀行前四月累計稅後純益114.2億元，年增57.4%。

玉山金旗下玉山創投則是投資部位評價損失影響，單月虧損2.41億元較前月虧損擴大，累計前四月獲利轉虧，累計虧損1.75億元，玉山證券前四月累計賺5.6億元，4月單月仍有賺1.2億元。

兆豐金4月自結稅後純益21.71億元，較前月成長22%，累計前四月稅後純益101.82億元，則是年減27.8%，EPS為0.69元。4月單月獲利成長，主因核心子公司兆豐銀行4月單月受惠財務操作換匯交易收益成長，彌補股票投資評價損失，因此單月獲利走揚。但是累計前四月兆豐銀與兆豐證券兩家子公司分別較去年同期衰退23%、90%，因此兆豐金前四月獲利衰退。

兆豐銀行4月受惠FX SWAP收益成長，儘管全球股災、台股重挫衝擊股票部位評價損益，但是在利息、手續費與換匯交易與債票券等其他操作收益穩健增加下，單月獲利較前月成長，兆豐銀4月稅後純益21.6億元，月增22.94%，累計稅後純益93.62億元，年減23.87%，兆豐證券4月稅後淨損1.67億元，較前月略減，累計前四月稅後純益續縮水至0.91億元，兆豐票券與產險4月獲利則維持平穩。

兆豐金表示，兆豐銀行累計獲利衰退，主因去年有約10億元的高鐵相關手續費補償金一次性收益挹注墊高基期，以及財務操作主要受SWAP減少影響。