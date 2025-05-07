感恩父親吳火獅 吳東亮聽從安排從傳產業走向金融業

台新金控董事長吳東亮出面推動新新併的最重要的出發點，就是希望能把父親吳火獅留下來的事業品牌能起死回生，如今新新併將在7月24日完成，吳東亮的心願就是順利完成整併，「能為家族起死回生，未來有一天看到他我也有交待了」。

最近新光三越百貨的改選受外界高度矚目，對此吳東亮在受訪時表示，願意繼續支持姪兒吳昕陽當總經理，他說：「年輕人作的好，就應該給機會。」這是他當初支持吳昕陽的理由，未來也將繼續支持。

外界也好奇新光金創辦人吳東進在此次改選扮演的角色，吳東亮也為大哥講話，「我和我哥哥對三越都有出力，當初最早是我父親找三越來技術合作，而三越的入股合作，則是在大哥手上完成。」所以他也很能明白大哥對新光三越的感情。

吳東亮從小就是高材生，建中、輔大畢業，之後赴美取得MBA，在父親的安排之下，吳東亮先是進入傳統產業，主掌新纖，之後父親又安排他到多個銀行擔任董事、監察人，一銀、台銀、中華開發，台企銀、華僑信託都有他的足跡，包括常董，副董事長，他都當過，他說，在傳產和金融業各30年，其中有10年是重疊的，也因此造就他在創辦台新銀行時，早已金融歷練豐富，而且更能將心比心了解企業戶的需求，也因此，被問到能在事業上獲致成功最大的原因是什麼，吳東亮總結只有一句話：「聽父親的話！」